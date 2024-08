Cigánybűnözés, Olvasói levelek :: 2024. augusztus 22. 19:47 ::

Állványosok, figyelem! Ha ez a cigánybűnöző bérel ki valamit, az örökre szól!

T. D. vagyok (a monogramot megváltoztattuk, teljes név, valamint a nyomozás elrendeléséről szóló papír a szerkesztőségben), van egy állványbérlés-cégem ...-on. Van egy cigány banda, én is beleszaladtam. Papírokkal, mindent hivatalosan intézve, kaucióval bérelnek állványt, de vissza már nem hozták. Amikor a feljelentést megtettem, a nyomozó utánanézett az embernek, és kiderült, hogy rengeteg helyről loptak már így az országban. Azt mondta a nyomozó, hogy kiviszik az országból, de van vagy 20-30 ügye a retkes dakotájának - írja olvasónk.

A rendőrség nem csinál semmit, szerintem ők is benne vannak (küldtek papírt, hogy a nyomozást megindították, de a cigány továbbra is a Facebook-oldalán pózolgat a sörével).

Nekem 9 millióm van oda, de a rendőr szerint több százmillió lehet annak értéke, amit már elvittek. Rendszeres olvasótok vagyok, amióta az eszem tudom, lehozhatnátok, nehogy belefusson más is, és hátha így a yard a körmére néz - tette hozzá.

Fél éve "nem találják" - nos, akkor segítünk nekik

Amikor a részletekről kérdeztük olvasónkat, elmondta, mi a módszerük: felhívtak, hogy van-e kiadó állványom. Mondtam, igen. Sokszor előfordul, hogy nem idén barnultak jönnek, de így még nem jártam. Két autóval jöttek, gondolkodás nélkül kifizették az 500 ezres kauciót. Én abban a hitben éltem, hogy 2-3 év börtön visszatartó erővel rendelkezik. Nem is volt gyanús, csak amikor három hét után felhívtam az embert. Addig azt gondoltam, dolgoznak, mert nagyobb falfelület szigeteléséről beszéltek. Aztán egy hét után leesett, hogy átvertek.

Amikor bementem a rendőrségre, normálisak voltak, a nyomozó mondta, utánanéz név szerint az embernek. Akkor mondta, hogy látja a rendszerben az ürgét, és hogy előzőleg már ült is, meg hogy most is keresik 8-10 hasonló ügyben. Azt mondta, ez sokkal több is lehet, mert ez csak az, amit ő lát a rendszerben.

A rendőr nyomozó mutatta a képét, mondtam, igen, ő az.

Ami igazából bosszant, hogy ezt a nyomozó szerint legalább március óta csinálja, de még nincs meg az ember. Informatikus vagyok, cellainformáció meg GPS alapján kb. 20 perc alatt meg lehet találni valakit, ha akarják. Nyilván ezt az embert nem akarják, mert nem az ő pénzüket lopták el, hanem egy másik emberét...

A bérlésről papír készült, rendes szerződéssel, személyi ellenőrzéssel, lakcímkártyával, a gépjárművek rendszámainak felírásával. Hogy hogy az embert nem találják... Miért? Hogy ahova leadta az összesen ellopott több ezer négyzetmétert, ott a GPS- és cellainformációk alapján valamilyen korrelációnak kell lennie valaki más telefonjával. Lehetetlen nem megtalálni. A cigó meg a Facebookon pöffeszkedik a hideg sörrel.

A feljelentés után pár nappal kaptam a levelet, hogy elrendelték a nyomozást. És hetek óta csend. Gondolom, ha valami kormányközeli ember cuccát lopták volna el, akkor a TEK már másnap elkapja.

Azt mondta a nyomozó, soha nem lesz meg az állványom, mert megrendelésre viszik, továbbadják bagóért, és el is verik a pénzt. Biztató.

El is könyveltem a hiányt, csak azt akarom, hogy nyilvánosságot kapjon az ügy, hogy a retek büntetlenül lop tőlem, aki egész életében csak dolgozott, és próbálta csinálni. Túlélem, de bánt, hogy nem kapok az adómért semmit.

Szálka Dezső a cigánybűnöző neve, a Facebook-oldala Mi segítünk a rendőrségnek:a cigánybűnöző neve, a Facebook-oldala itt található . Közzéteszünk néhány további fotót is róla, hadd tudják a kiszemelt sorstársak, kitől kell óvakodni.