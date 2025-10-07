Cigánybűnözés, Videók :: 2025. október 7. 21:06 ::

Igazi középosztálybeli állapotokat találtak a rendőrök kutyaharcoltató Kevinéknél

A médiában szeptember végén megjelent videóval kapcsolatban, melyben "fiatalok" kutyákat uszítanak egymásnak, a KR NNI Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya feljelentés alapján büntetőeljárást indított, írják közleményükben.

A nyomozóknak sikerült azonosítani a felvételen szereplő "fiatalokat", és azt is megállapították, hogy a videó hol készült, és azt ki rögzítette. A 15, 16 és 17 éves "fiatal" Heves vármegye egyik községében követte el a bűncselekményt. Míg ketten egymásnak ugrasztottak két kutyát, harmadik társuk ezt videóra vette. Az eddigi adatok szerint nem rendszeres, hanem egyszeri elkövetésről van szó. A nyomozók azt is kiderítették, hogy a felvételen egy korábbi esemény szerepel, amit azonban nemrég tettek nyilvánossá a neten.

A rendőrök mindhárom elkövetőt október 2-án fogták el. Egyiküket Egerben, ahol - legalábbis a rendőrség szerint - tanult, a másikat Heves vármegyében a nagymamájánál, míg a harmadikat Budapesten. Mindegyiküknél kutatást hajtottak végre. A felvételen szereplő kutyákat ugyan nem találták meg, de két olyan ebet igen, amelyek rossz, lesoványodott állapotban voltak. A rendőrök az ebtartás szabályainak megszegése, valamint az állatok állapota miatt értesítették a kormányhivatalt, akik állatmentőkön keresztül intézkedtek a kutyák elszállításáról és megfelelő elhelyezésükről.

A "tinédzsereket" a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás miatt. A "fiatalok" vallomásukban azt mondták, csak arra voltak kíváncsiak, hogy melyik kutya az erősebb. Azóta mindkét eb meg is szökött tőlük.

Az eljárás során Kevinkéék szabadlábon védekeznek.

