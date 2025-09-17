Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 17. 10:36 ::

Putrilakó kiscsalád támadt rendőrökre Siófokon - élőztek is közben, mert úgy az igazi

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három személyt.

A nyomozó ügyészség bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében ma reggel kutatott és lefoglalt, majd három személyt őrizetbe vett. A rendelkezésre álló adatok szerint 2025. szeptember 10-én a siófoki rendőrök közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt akartak előállítani egy fiatalkorú személyt, aki aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.

A megalapozott gyanú szerint a rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta a fiatalt az udvarról kivezetni, kirántotta magát a fogásból, és rátámadt a rendőrre.

A fiatalkorú szülei az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök megszakították az intézkedést, és erősitést hívtak. Az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően sem hagytak fel erőszakos magatartásukkal, amelybe később még egy további rokon is bekapcsolódott, a jelen lévő legalább 15 fős családból.

A család élő adásban közvetített a helyszínről. Ez a videófelvétel segítette az elkövetők beazonosítását.

Az ügyészség felkérésére az elfogásban a Terrorelhárítási Központ is részt vett.

A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van.

A gyanúsítottak által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetés.