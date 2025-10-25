Cigánybűnözés :: 2025. október 25. 20:18 ::

A történelem legsötétebb korait idézi: rendőrök miatt volt kénytelen fürödni egy betörő - cipőit nem hagyta a Duna-parton

Egy betörőpáros 2025. október 21-én 18 óra körül befeszítette egy V. kerületi villaépület ajtaját, és az ingatlanból pénzt, ékszereket valamint okmányokat loptak el.

A fővárosi rendőrök egyiküket, a 37 éves B. Arnoldot a helyszínen azonnal elfogták, a másik férfi viszont elmenekült a rakpart irányába, ahol átugorva a korlátot és a támfalat a Dunába futott, majd a part mentén úszni kezdett. A rendőrök a víz mellett végig követték, és amikor a férfi kezdett kifáradni, kihúzták a vízből, majd megbilincselték. A 36 éves V. Márkot elfogását követően szintén előállították, és hozzá mentőt hívtak.

A BRFK Nyomozó Főosztály munkatársai mindkét férfit lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt (tragikus hirtelenséggel lett lopás a betörésből, holnapra talán még fiatalokká is válnak a közel 40 éves betörők a két hetes rend országában - a szerk.) hallgatták ki gyanúsítottként, majd B. Arnoldot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, míg V. Márkot büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság szintén lopás bűntett miatt szabadságvesztés büntetésre ítélte - írja a Police.hu.