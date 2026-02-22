Cigánybűnözés, Videók :: 2026. február 22. 18:00 ::

Bűnvadászok: drogos állatkínzó, megvagy!

A Bűnvadászok Állatvédelmi Akciócsoportja most Heves vármegyéből, Kompolt községből kapott riasztást. Ugyanis a szegregátum hemzseg a kóbor kutyáktól és azok tetemeitől. S mivel a rendőrség a helyi drogterjesztést is képtelen felszámolni, a betépett zombik hol emberekre támadnak, hol állatokat vernek agyon.

A csapat egy brutális állatkínzó után nyomozott, aki a szemtanúk szerint baltával esett neki egy kutyának. Az üggyel kapcsolatban megkérdezett "fiatal" épp drogért indult volna, de a Bűnvadászok a vasútállomáson útját állták…