Cigánybűnözés :: 2026. február 24. 12:59 ::

Ennek a nyírbátori cigánynak is dílerkedésből volt pénze "Merdzsóra"

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival a DELTA Program keretében a napokban otthonában fogtak el egy 30 éves nyírbátori férfit kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt: anyagi haszonért rendszeresen drogot árult lakóhelyén és a környéken. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, akik tőle vásároltak.

A rendőrök kutatást tartottak a férfi házában, és különböző kiszerelésekben összesen bruttó 1741,26 gramm droggyanús anyagot és a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint vagyonvisszaszerzés keretében négy mobiltelefont, műszaki cikkeket és több százezer forintot foglaltak le.

A nyomozók V. Gy.-t kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték a Police.hu-n.