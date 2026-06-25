Cigánybűnözés :: 2026. június 25. 12:24 ::

Munkásmellényt kért a cigány - de természetesen kábítószert értett alatta

A Békés megyei rendőrök a legutóbbi nagyszabású rajtaütéssel 16 embert fogtak el, és hallgattak ki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A hat terjesztő mindegyike Sarkadon árult drogot, a vásárlóik is onnan, illetve a környező településekről jártak hozzájuk. A rendelés leadásánál próbáltak óvatosan fogalmazni, volt olyan vevő, aki „munkásmellényt” kért dílerétől - olvasható a rendőrség honlapján.

Nagy volt a mozgás június 22-én hajnalban Békés megye amúgy csendes kisvárosában, Sarkadon. Hat helyszínen egyszerre csaptak le a Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyei rendőrök, dílereket és drogfogyasztókat kerestek: 16 ember kezén kattant a bilincs, közülük 6-an kábítószer-kereskedelemmel, 10-en pedig birtoklással gyanúsíthatók.

A terjesztők kapcsolatban álltak egymással, időnként a másik vevőit is kiszolgálták. Elmondásuk alapján a megrendelők mindig igyekeztek óvatosan fogalmazni. Volt, aki „munkásmellényként” hivatkozott a tiltott szerre. Az akció során több mint fél kilogramm kábítószergyanús fehér port, közel 2 millió forintot, autókat, arany ékszereket és számítástechnikai eszközöket foglaltak le a rendőrök. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának rendőrei őrizetbe vették a kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt elfogott hat cigánybűnözőt.