Terrorista vagy ellenálló: változnak a meggyilkoltak, s így változik a gyilkosságot elkövetők zsidó megítélése is

Az MTI nyomán a hirado.hu honlapja csütörtök este beszámolt arról, hogy a megszállt Ciszjordániában levő egyik illegális zsidó településen egy palesztin késes támadást hajtott végre, amelynek során egy zsidó telepes meghalt, két további zsidó telepes pedig megsérült. A támadót végül zsidó telepesek agyonlőtték. A hírt portálunk is átvette, amelynek nyomán már érkeztek is azok a kommentek, amelyek írói egyenlőségjelet tesznek a hét határon keresztül a keresztény Európába betolakodó, élősködő, illetve gyakran a befogadó lakosság körében gyilkolászó, lányokat, asszonyokat (néha bizony fiú- és leánygyermekeket is) megerőszakoló muszlimok és a szülőföldjüket védő palesztinok közé. Közben az izraeli hadsereg péntek hajnalban már behatolt a késes támadást elkövető palesztin falujába, földúlták az otthonokat, több tucat embert elhurcoltak – írja a Válláh!Hádásot izraeli, illetve a ramallah.news és az elmwatin.com című palesztin hírportál.



Muhámmád Tárik Júszef (fotó: Fb)

Először is, az európai határokon elkapott vagy a jóléti nyugati országokba már eljutott muszlim sáskák között csak elvétve találunk egy-egy palesztint. Pedig nekik aztán tényleg lenne valós indokuk a menekültstátuszra. Másodszor, a Magyarországon 1945-től kezdve a mai napig nyomtatott történelemkönyvekben, az írott és a hangzó sajtóban a zsidók egész nemzedékeknek azt tanítják, sulykolják, hogy a megszállók elleni küzdelem – beleértve a fegyverest is – az elnyomott, megszállt népeknek nemhogy joga, hanem egyenesen kötelessége is…

Magyarán szólva: aki a második világháború korszakában a németekre vagy akár a magyar szövetségeseikre kezet emelt, robbantotta, gyilkolta őket, azt kikiáltották tiszteletre méltó antifasisztának, nemzeti hősnek, róla utcákat, tereket, városokat neveztek el. Mert hazánkban az 1945-ös szovjet megszállástól, illetve az 1948-as, úgynevezett „fordulat évétől” fogva Révai Józseftől kezdve, Aczél Györgyön keresztül a legutóbbi időkig (neveket itt nem írok, mert a fene nagy szólásszabadság korában ezért akár három év börtön is járhat…) zsidók voltak a tankönyvírást és a sajtót is irányító művelődésügyi (népművelési) miniszterek.



Zsidó telepesek vityillói Gevá Binjáminban (fotó: Fb)

Amikor azonban a megszálló, a népirtó, szülőföldjéről egy másik népet tömegesen elűző, a nemzetközi joggal ellentétesen fegyveresen megszállva tartott területeken a lakosság vallási, etnikai és nyelvi összetételét erőszakosan megváltoztató tényező zsidó, akkor a fekete fehérré, a megszálló felszabadítóvá, s az ellene a saját földjén föllépő ellenálló terroristává, míg az utóbbi indítóokait megemlítő személy pedig irgalmatlanul antiszemitává lesz minősítve. Sőt, amint nemrégiben bölcs vezetőnktől megtanulhattuk: „modern kori antiszemitává” válik, aki ellen zéró toleranciát kell alkalmazni.

Ennek az érdekes átváltozási, átértékelődési folyamatnak lehetünk a tanúi az elmúlt esztendőkben. A hirado.hu minap esti, alig néhány mondatos híre ugyan az izraeli hadsereget és az izraeli sajtót citálva, idézőjelesen írja, hogy a „terrorista beszivárgott a telepre, és megszúrt három polgárt. A terroristát lelőtték”.



A támadó palesztin „búcsúlevele” a közösségi oldalán

Nézzük a részleteket és a tényeket! Először is, az 1967-ben megszállt Ciszjordániában 1984-ben létesített, s a manapság mintegy ötezer megszálló, felfegyverzett zsidó telepes lakhelyéül szolgáló települést az MTI-vel ellentétben nem „Givat-Benjamín-nak” ( az MTA-nak a sajtó számára érvényes átírási ajánlata szerint helyesen: Givát-Binjámin – H. J.), hanem Gevá’ Binjámin-nak hívják (a kettő ugyanis nem ugyanaz – H. J.). Nem is értjük, miért tarják a magyar adófizetők pénzén ezeket a cionista propagandistákat. Az már csak hab a tortán, hogy ennek a mások földjén létrehozott illegális zsidó településnek van egy másik elnevezése is: Ádám. Nos, nem Éva ősanyánk férjéről van elnevezve, hanem Jekutiél Ádám tábornokról, aki az izraeli hadsereg Libanon 1982-es lerohanásakor vezérkari főnök-helyettesként esett el az ottani harcokban.



A megszúrt zsidó telepesek kórházba szállítása (fotó: Vállá!Hádásot)

A „magyar” sajtó természetesen azt már nem közölte, hogy milyen indítékai voltak ennek a 17 éves, a közeli Kobár nevű, zsidó településekkel körbevett palesztin falubeli „terroristának”, amikor egy szál késsel felfegyverkezve behatolt a zsidó településre, ahol, amíg „egy civil” (MTI) le nem lőtte, három telepest megszúrt, egyiküket halálosan. Sőt a hirado.hu pénteken kiadott újabb hírében folytatva az egyoldalúságát a meggyilkolt fegyveres zsidó telepes, s ezzel a törvénytelen és erkölcstelen zsidótelepítés iránti együttérzés keltésének szándékával – a Jediot Áháronotra hivatkozva – leírja , hogy a 31 éves férfi kétgyermekes családapa volt.

Ez a kétgyermekes, 31 éves családapa felfegyverkezve ment a megszállt területre, egy másik nép földjein létesített kolóniára, ahol az ebül szerzett vagyonára a világ egyik legerősebb hadserege is vigyáz. Egyetlen ember halálának sem szabad örülni. De azt sem lehet, hogy az egyik oldal részéről elkövetett gyilkosságok kivitelezőit - még ha sajtóidézet formájában is - mindenféle terroristának, iszlamistának nevezzük, míg a másik oldalt, ezúttal az áldozatot, a családját, gyermekeit itt hagyó személynek mutassuk be. A történethez hozzá kell tennünk azt a történelmi tényt, hogy a Rámalláh városa melletti Kobár palesztin falu lakosainak többségét, így valószínűleg a késes támadást végrehajtó palesztin fiatal eleit is, a zsidók 1948-ban az akkor megalakuló Izraelből elkergették, majd az 1967-es háborúban utánuk mentek, s azóta zsidótelepítéssel fokozatosan Ciszjordániában is kihúzzák talpuk alól a talajt.



Az izraeli hadsereg hajnalban már a támadó palesztin falujába látogatott (fotó: izraeli hadsereg)

Muhámmád Tárik Júszef (17) mielőtt elindult Kobár palesztin faluból, és behatolt Gevá’ Binjámin zsidó településre, ezt írta a közösségi oldalára:

„A palesztinokat gyilkolják, a földjeiket elveszik, de ők csak hallgatnak, semmit nem tesznek. Áruló az, akinek van fegyvere és csak üldögél, békésen szemléli a mészárlást. Akinek akárcsak egyetlen marokfegyvere van, annak tudnia kellene, hogy hol van az ellenség, akire célozni és lőni kell, s nem pedig a palesztin népre”, írja egyértelműen a Palesztin Nemzeti Hatóság rendőreire célozva a támadást elkövető palesztin fiatal, majd a másfél évtizede izraeli blokád alatt levő Gázai övezetbeli eseményeket is megemlítve, így folytatja: „Azt sem szabad elfeledni, hogy a Gázai övezetben élő gyermekek, asszonyok és férfiak mennyit szenvednek. Elérkezett az ideje a forradalomnak.”

H. J. – Kuruc.info

