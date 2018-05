A National Interest publikálta Matthew Kroenig professzornak, a Georgetown Egyetem munkatársának monográfiáját „Az USA nukleáris stratégiájának logikája” címmel, amelyben a neves tudós kifejti miért nem csökkentheti Washington atomrakétáinak számát.

Kroenig szerint az orosz nukleáris haderőnek egy váratlan támadása esetén az első csapás során 131 amerikai városban mintegy 70 millió ember esik áldozatul a robbanás utáni első órák alatt, majd a második hullámban érkező rakéták újabb 12 városra csapnak le, további 28 millió embert ölve meg. A tudós prognózisa szerint amennyiben az USA csökkenti nukleáris potenciálját a második orosz csapás akár 82 millió áldozattal is járhat, ugyanis a célzott orosz támadások után Washingtonnak nem marad sok eszköze válaszolni a csökkentett arzenáljukkal, és hasonló veszteségeket okozni az oroszoknak.

Viktor Murahovszkij a „Halott Kéz” válaszcsapás-szisztéma avatott ismerője vázolta az RBC.ru-nak a működési elvet. A rendszer működését egy érzékelők sokaságából és többszöri túlbiztosításából álló „agy” indítja be amennyiben a környezetben a radioaktivitás egy bizonyos szint fölé emelkedik, amely az orosz nukleáris potenciál részleges vagy akár teljes pusztulását jelzi, majd a számítógépvezérelt rejtett indítóállásokból apokaliptikus mennyiségű rakéta indul az előre betáplált célpontokra.

Alekszandr Kramcsikin a Politikai és Katonai Elemző Intézet igazgatóhelyettese szerint a rendszer mai is az orosz vezérkar egyik legféltettebb titka, amely akkor is működésbe lép, amennyiben az orosz hadvezetés és a politikai vezetőség elpusztulna valamely nagyszabású nukleáris csapás következtében.



Viktor Murahovszkij

A Daily Star szakértője, dr. Bruce Blair kiemeli, hogy a rendszer túlbiztosításának egyik érdekessége, hogy az indítóállásokból olyan „parancsnokrakéta” is kilövésre kerül, amely újabb biztos indítást generáló jeleket ad le azoknak a rendszereknek, amelyek még a silókban vagy a járműves mobil kilövőállásokon maradtak. Blair az orosz nukleáris válaszcsapás-szisztémát „Ítéletnapi Fegyverrendszer” meghatározással illette, véleménye szerint a Nyugatnak kétszer is meg kell gondolnia, ha meg akarja támadni Oroszországot, hiszen a szembenállásnak ezen a szintjén bármilyen háborús cselekmény előbb-utóbb ellenőrizhetetlen spirálba csap, amely elkerülhetetlenül elvezet a kölcsönös nukleáris csapásmérésekhez, azaz az atomháborúhoz. A szakértő szerint, aki egyúttal a Global Zero névre leszerelési kampánycsoport társalapítója, egy ehhez hasonló fegyver éppen segít elkerülni az atomháború elkerülését.