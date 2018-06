Külföld, Sport :: 2018. június 6. 12:20 ::

Öngólt lőtt a likudos miniszter: az argentin labdarúgó-válogatott nem hajlandó Jeruzsálemben játszani

Barcelonában, az argentin labdarúgó-válogatott edzőtábora körül - a legutóbbi Gázai övezetbeli tömegmészárlásra hivatkozva - a többi között palesztin zászlókkal és véres mezekkel tüntettek „antiszemiták” az Izrael-Argentína barátságos labdarúgó-mérkőzés Jeruzsálemben történő megrendezése ellen. Előzőleg Haifa városában kívánták lejátszani a mérkőzést, ám a kor szellemének megfelelően Miri Regev likudos művelődés- és sportügyi miniszter áthelyeztette azt a Trump elnök bölcs döntése után ismét a politikai küzdelmek középpontjába került Jeruzsálembe. Argentína lemondta a szombatra meghirdetett mérkőzést – írja a Má’áriv, a mako.co,il és a Jediot Áháronot című izraeli lap.



Lionel Messi nemrégen még Bibivel és Bibinével fényképezkedett (fotó: Ávi Ohájun)

Buenos Airesben az izraeli nagykövetség néhány órával ezelőtt megerősítette: az argentin labdarúgó-válogatott csillagát, Lionel Messit ért halálos fenyegetések miatt nem kerül sor szombaton az Izrael-Argentína barátságos labdarúgó-mérkőzésre a jeruzsálemi Teddy Kollek Stadionban. Az argentin döntés kiváltója valójában az lehet, hogy az elmúlt napokban magában Argentínában és a válogatott barcelonai edzőtábora környékén is tüntetésekre került sor a mérkőzés izraeli, de főleg Jeruzsálemben történő lejátszása ellen. A tiltakozók azt kifogásolták, hogy az argentin válogatott Jeruzsálemben barátságos mérkőzést játszik azzal az Izraellel, amelynek fegyveres erői az elmúlt hetekben közel száz palesztint gyilkoltak meg, több ezret pedig megsebesítettek a Gázai övezet határvidékén.



„Antiszemiták” tüntetnek Barcelonában az argentin csapat izraeli játéka ellen (fotó: Reuters)

A hírek szerint a kialakult helyzetet mérlegelve az argentin nemzeti tizenegy nem kíván Jeruzsálembe utazni és ott lejátszani a hónapokkal ezelőtt megbeszélt mérkőzést. Az izraeli sajtó argentin forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az argentin válogatott egyes játékosai, illetve a családtagjaik már napok óta halálos fenyegetéseknek vannak kitéve. Tény az, hogy az argentinok két csillaga, Lionel Messi és Javier Mascherano már napok óta a legharcosabb követelői voltak a jeruzsálemi mérkőzés lemondásának. Gonzalo Higuain pedig a mérkőzés hivatalos lemondása után sajtótájékoztatón Barcelonában kijelentette, hogy a válogatott vezetői végre meghozták a helyes döntést.

Az argentin részről történt lemondást az is megelőzte, hogy a mérkőzést korábban a Földközi-tengerparti Haifa városában akarták lejátszani, ám a szélsőséges nézeteiről ismert Miri Regev likudos művelődés- és sportügyi miniszter követelésére az izraeli rendezők áthelyezték azt a Donald Trump elhíresült döntése nyomán ismét a politikai csatározások középpontjába került Jeruzsálembe. A Jediot Áháronot és a Háárec izraeli lapok röviddel ezelőtt azt írták, hogy a Binjámin Netanjáhu miniszterelnök szellemében kiadott döntésével Miri Regev valójában öngólt lőtt.



Miri Regev - öngólt lőtt a miniszter

A Kövér Lászlót Izraelből kitiltó Ruvi Rivlin izraeli államelnök a mérkőzés lemondásának hírére így reagált: „Ez valóban szomorú reggel a szurkolóknak, köztük néhány unokámnak is, ám vannak még Messinél is nagyobb értékek a világon. Aggodalommal tölt el az, hogy Argentína politikai síkra terelte az ügyet. Sokkal nehezebb időkben is elkövettünk mindent azért, hogy a pályán kívül hagyjuk a nem tisztán sporttal kapcsolatos mérlegeléseket. Sajnos az argentin válogatott ezúttal nem erre törekedett”, jelentette ki az izraeli elnök.

Közben Dzsibril Rádzsúb, a Palesztin Labdarúgó Szövetség elnöke – egyben a PFSZ egyik politikai frontembere – köszönetet mondott Argentínának és személyesen Lionel Messinek, amiért az argentin csapat lemondta a Jeruzsálemben meghirdetett barátságos mérkőzést. A sajtótájékoztatón Rádzsúb mögött a Messivel korábban készült közös fényképe mellett angol nyelven ez volt olvasható: „Palesztinából köszönjük Önnek, Messi.”



Dzsibril Rádzsúb köszönetet mond Messinek Palesztinából (fotó: WAFA)

Mi meg annyit teszünk hozzá a fenti hírhez: Magyarországon az argentinokéhoz hasonló „antiszemita” döntésre semmiféleképpen nem kerülhetne sor. Állításunkat az is bizonyítja, hogy mintegy két héttel ezelőtt ismét Telkiben edzőtáborozott – igaz, a „magyar” sajtó nem verte nagydobra – a fajgyűlölő szurkolótáboráról elhíresült Béjtár Jeruzsálem, pontosabban Béjtár Trump Jeruzsálem izraeli focicsapat.



Barcelonában az argentin válogatott véres mezével tüntettek a Gázai övezetbeli vérengzés, illetve a jeruzsálemi mérkőzés ellen (fotó: Reuters)

El-Kudszi – Kuruc.info