Konyhakéssel rohangált a müncheni főpályaudvaron egy Srí Lanka-i "diák" - a német rendőrök ezúttal tették a dolgukat

Tegnap reggel nyolc óra után a müncheni Főpályaudvaron a helyszínre riasztott rendőrség földre vitt egy konyhakéssel rohangáló Srí Lanka-i világvándort. A férfira a Bundeswehr egyik katonája lett figyelmes, amint az késsel a kezében keresztülrohant a pályaudvar várócsarnokán. A katona és mások azonnal hívták a rendőrséget, s a szövetségi és a bajor tartományi rendőrjárőrök rövid időn belül meg is érkeztek, legyűrték, majd megbilincselték az ámokfutót. Lengyelországból indult el, de a végcélja Kanada volt - írja a Bild című német lap.

A müncheni Főpályaudvarra kiérkező egyenruhások azonnal körbefogták a 32 éves, magát diáknak mondó Srí Lanka-it, majd megpróbáltak beszélgetést kezdeményezni vele, aminek lényege az volt: német és angol nyelven, sőt kézmozdulatokkal is, utasították, hogy feküdjön azonnal a földre, ám a férfi nem tett eleget a fölszólításnak. A „jóembert” két adag paprikagáz sem térítette jobb belátásra, mert továbbra is közömbösen állt a rendőrökkel szemben. Rövid alkudozás után azonban következett a hatásosabb rendőrségi intézkedés: az egyik szövetségi rendőr hirtelen a késes férfi mögé lopódzkodott, szakszerű fogást talált rajta, levegőbe emelte és a földre teremtette, mire a többiek is rögtön rávetették magukat, majd megbilincselve ártalmatlanná tették.



Fotók: Jörg Völkerling

A férfinál levő, mintegy 13 centiméter hosszú pengéjű konyhakés a földre teperésekor már a nadrágzsebében volt. Iratai szerint Lengyelországból indult el, s a müncheni közjáték idején éppen úton volt Franciaország felé… Elmondása szerint a frankok honából tovább szeretne menni Kanadába.

„Az intézkedés során az egyik rendőr a kezén levő kesztyű ellenére az ujján könnyebben megsérült, amikor a földre gyűrt férfi nadrágzsebéből kivették a kést”, közölte Wolfgang Hauner, a Német Szövetségi Rendőrség szóvivője. A késsel rohangáló Srí Lanka-i valószínűleg egyhamar nem utazik tovább Franciaországba, mert a németek eljárást indítanak ellene hatósági intézkedéssel való szembeszegülés és tiltott fegyverviselés bűncselekményének elkövetése miatt.

H. J. - Kuruc.info