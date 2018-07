Külföld :: 2018. július 4. 21:25 ::

Irán az Amerika-barát arab országok kőolajkivitelének megakadályozásával fenyeget

Donald Trump nemrégiben Washington részéről fölrúgta az Irán atomprogramját ellenőrző nemzetközi egyezményt, s egyben bejelentette, hogy Teherán ellen ismét elrendeli a gazdasági szankciókat, beleértve a perzsa állam legfontosabb kiviteli termékének, a kőolajnak a nemzetközi értékesítését is. Csakhogy Teherán nem kívánja tétlenül nézni az Izrael érdekeit követő legújabb amerikai lépést, mert Hászán Roháni iráni elnök máris bejelentette: ha Washington megtiltja más országoknak, hogy iráni kőolajat vásároljanak, a perzsák meggátolják az Amerika-barát arab országok kőolajexportját – írja a Reuters hírügynökség arab nyelvű hírportálja.



Hászán Roháni iráni elnök (fotó: AFP)

Mint ismert, a zsidóknak elkötelezett Donald Trump amerikai elnök Washington részéről egyoldalúan fölmondta az Irán nukleáris fejlesztését ellenőrző nemzetközi egyezményt, miközben bejelentette, hogy ismét életbe lépteti Teherán ellen a korábban éppen az általa fölrúgott egyezmény aláírása következtében megszüntetett gazdasági szankciókat. Irán leginkább jövedelmező bevétele a kőolajexportjából származik, s a manapság szinte mindenki ellen gazdasági háborút vívó Trump most ennek a perzsa kiviteli terméknek a megvásárlására is nemzetközi tilalmat kíván életbe léptetni.

Washington a Teherán elleni szankciók még hatásosabbá tétele érdekében igyekszik rávenni Kínát, Törökországot és Indiát – az iráni kőolaj eddigi legnagyobb és a korábbi szankciókat is figyelmen kívül hagyó vásárlóit -, hogy ők is kövessék az elsősorban izraeli érdekeket szolgáló bojkottot. Figyelembe véve a perzsa kőolaj árát, annak jó minőségét és viszonylagos földrajzi közelségét, nem valószínű, hogy Trump meggyőző szándéka ezen a téren sikerrel jár.



Kőolajtankerek és halászcsónakok a Hormuzi-szorosban (fotó: Spiegel online)

Hászán Roháni iráni elnök Trump szankciózó szándékára reagálva tegnap egyértelműen kijelentette: amennyiben Amerika megtiltja (sic!) a világ egyes országainak, hogy kőolajat vásároljanak Teherántól, a perzsa fegyveres erők - elsősorban a haditengerészet - egyszerűen megakadályozzák a Perzsa-öböl menti Amerika-barát arab országok kőolajkivitelét. Hászán Roháni azt nem mondta, hogy pontosan hogyan kívánják megakadályozni az Iránnal többnyire ellenséges arab államok kőolajexportját, ám földrajzi adottságából és a múltban a perzsák részéről már elhangzott fenyegetések tudatában egyértelműnek látszik, hogy a Hormuzi-szoros lezárására gondolnak.

A Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel, majd az Indiai-óceánnal összekötő, stratégiailag igen fontos, mintegy 35-40 kilométer széles tengerszorost Irán, Omán és az Egyesült Arab Emírségek tengerpartja határolja. A Hormuzi-szoroson halad át a tengeri úton szállított kőolaj 1/5 része.



A Hormuzi-szoros és környéke

A perzsa Irán kivételével a Perzsa-öbölben elhelyezkedő kőolajtermelő országok Amerika-barát arab államok, s egy-két kivétellel Irán esküdt ellenségei: Omán, Irak, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia, Kuvait és Báhrájn. A felsorolt Perzsa-öböl menti arab országok közül a perzsákkal nem ellenségesnek nevezhető a mára már sí’ita többségű, de arab Irak, illetve az Ománi Szultánság.



Hászán Roháni elnök és Kászem Szolejmáni tábornok

Hászán Roháni perzsa elnök a Perzsa-öböl menti Amerika-barát arab államok kőolajkivitelének lehetséges megakadályozására vonatkozó bejelentésekor azt is elmondta, hogy az elképzelés esetleges megvalósítására, pontosabban az arra való fölkészülésre már utasítást is adott Kászem Szolejmáni tábornoknak, az Iráni Forradalmi Gárdán belüli El-Kudsz (Jeruzsálem - القدس) nevű elit alakulat parancsnokának. (Megjegyezzük, hogy a Bassár el-Ászád szíriai elnök megtámogatására irányuló iráni katonai műveletekben fontos szerepet játszó Kászem Szolejmáni halálát már többször is híresztelték az izraeli és a nyugati sajtóban, ám a jelek szerint a perzsa tábornok még mindig hadra fogható… – J. K.)

