Diplomáciai források szerint az Egyesült Államoknak a szövetségből való kiléptetésével fenyegetett az amerikai elnök a brüsszeli NATO-csúcsértekezlet csütörtöki zárónapján, arra az esetre, ha a tagországok záros határidőn belül nem emelik meg védelmi költségvetésüket.

Névtelenül nyilatkozó illetékesek szerint Donald Trump élesen bírálta az észak-atlanti szervezetet, illetve azon tagállamokat, amelyek nem fordítják védelmi kiadásokra bruttó hazai termékük (GDP) legalább 2 százalékát.

Mások arról számoltak be, hogy Trump váratlanul lemondta a csütörtökre tervezett kétoldalú találkozóit. Az amerikai elnök mások között román kollégájával, Klaus Iohannisszal is egyeztetett volna.

Az AP úgy tudja, hogy NATO válságtanácskozást hívott össze a kijelentésre.

Sőt, az elnök arról beszélt, hogy nem is a két százalékot kéne elérni mielőbb – az alulteljesítő NATO-tagok ezt 2024-re ígérik, így Magyarország is – hanem GDP arányosan négy százalékot kéne fordítaniuk a NATO-tagoknak védelmi kiadásaikra.

A négy százalékos igényét – kiemelve Németország "kettős játékát", miszerint tartanak az orosz fenyegetéstől, de mégis "üzletelnek Oroszországgal" – Trump később a Twitteren is megerősítette.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!