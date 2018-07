Külföld, Extra :: 2018. július 15. 11:28 ::

Rokonszenves a tanzániai elnök börtönfilozófiája: "Ha valamelyikük lustálkodik, rugdossák meg!"

Tanzánia elnöke azt szorgalmazza, hogy a börtönökben tartott rabokat dolgoztassák sokat, s büntessék meg azokat, akik lusták.

Az új országos börtönfőparancsnok beiktatása alkalmából mondott beszédében John Magufuli azt mondta, szégyenletesnek tartja, hogy az országnak kell eltartania a rabokat. ”Minden fegyháznak vannak földjei, a rabok műveljék meg ezeket a területeket, és gondoskodjanak a saját élelmükről” – mondta az államfő. Szerinte a raboknak az építkezésekbe is be kell szállniuk.

„Sok börtönalkalmazottnak nincs saját otthona. Dolgozzanak a rabok, égessenek téglát éjjel-nappal. Ha valamelyikük lustálkodik, rugdossák meg. Ezek ingyen dolgozó munkások” – magyarázta a politikus.

Az elnök egyben azt is be akarja tiltani, hogy a rabok intim kapcsolatba lépjenek a börtönbe látogató házastársaikkal. „Ha a férfi a börtönben van, akkor kint hagyta a feleségét. A börtönőrök most megengedik, hogy ezek a rabok olyan dolgokat csináljanak, amihez fogva tartás ideje alatt nem lenne joguk. Nem akarok még egyszer ilyenről hallani” – mondta Magufuli.

Egyben azt is hozzátette, kábítószerekről és a homoszexualitásról sem akar hallani a börtönök felől.

Magufulit hazájában „Buldózernek” hívják, és azzal vádolják, hogy egyre inkább önkényuralmi eszközökkel uralkodik - szörnyülködik a hírt közlő HVG. Az elnök persze tagadja a vádakat.