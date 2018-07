Külföld :: 2018. július 20. 14:51 ::

Hitlerről vagy rosszat, vagy semmit – kizárás fenyegeti az egyoldalú történelemírást kifogásoló svájci politikust

Amikor több mint egymillió embert a szülőföldjéről elűző, menekültté tevő, egész falvakat kiirtó, megszállt területek etnikai, nyelvi és vallási összetételét katonai erőszakkal megváltoztató izraeli politikusokat, katonai vezetőket és kormányokat bírálni merészelőket manapság egyes Jeruzsálembe látogató politikusok elítélendő „modern kori antiszemitáknak” neveznek, addig a németekről, Adolf Hitlerről nem csak rosszat mondókat meghurcolják, Canossa-járásra kényszerítenek. Adolf Hitler és a németek egyoldalú történelmi megítélését kifogásoló Thomas Keller svájci politikust kizárják a pártjából – írja a 20 Minuten és a St. Gallen Tagblatt című svájci újság.



Thomas Keller (fotó:Twitter) Thomas Keller, a svájci Polgári-Demokrata Párt (Bürgerlich-Demokratische Partei – BDP) ismert politikusa néhány nappal ezelőtt a sajtó és saját pártvezetőségének kereszttüzébe került. Keller, a BDP Thurgau kantonbeli vezetőségi tagja 2018. július 16-án az Adolf Hitlerről folytatott vita közben, eléggé meggondolatlanul, a következő szöveget kürtölte világgá: Thomas Keller, a svájci Polgári-Demokrata Párt (Bürgerlich-Demokratische Partei – BDP) ismert politikusa néhány nappal ezelőtt a sajtó és saját pártvezetőségének kereszttüzébe került. Keller, a BDP Thurgau kantonbeli vezetőségi tagja 2018. július 16-án az Adolf Hitlerről folytatott vita közben, eléggé meggondolatlanul, a következő szöveget kürtölte világgá:

„Sajnálom, de Adolf Hitler személyében én sem csak az embertelen, gonosz zsarnokot és diktátort látom. Úgy vélem, hogy a jelenlegi történetírás meglehetősen egyoldalú perspektívát tükröz. Ez az ember nem lehetett ennyire végtelenül rossz.” – csiripelte – vesztére – Thomas Keller.



Adolf Hitler történelmi megítélésének egyoldalúságát kifogásoló twitteres bejegyzés A politikus bejegyzésére válaszként valaki fölemlítette neki, hogy „csak a koncentrációs táborokban több mint 13 millió embert gyilkoltak meg (a németek, természetesen – H. J.) Thomas Keller erre ezt válaszolta: A politikus bejegyzésére válaszként valaki fölemlítette neki, hogy „csak a koncentrációs táborokban több mint 13 millió embert gyilkoltak meg (a németek, természetesen – H. J.) Thomas Keller erre ezt válaszolta:

„Úgy véli, hogy csak a náci Németország gyilkolt? A háborúba belekeveredett egyetlen nemzet sem volt tiszta kezű. Mindenkinek vér tapadt a kezéhez, s szomorú, hogy ez senkit nem érdekel.”



A háborúban nem csak a németek kezéhez tapadt vér A botrány természetesen azonnal kipattant, s Thomas Kellert a BDP legfelsőbb vezetősége a különböző rasszizmus és antiszemitizmus ellen küzdő szervezetek ösztökélésére is el kívánja távolítani a párt soraiból, s egyben bocsánatkérésre is fölszólította. Csakhogy a svájci német politikus igazának tudatában egykönnyen nem hajlandó Canossát járni olyasmiért, amit nem követett el. Szerinte ugyanis az, amiért támadják, az a kijelentése a véleményszabadság kategóriájába tartozik. A 20 Minuten című újságnak nyilatkozva Keller elmondta: meglepődött azon, hogy egy tulajdonképpen rövid és velős véleménynyilvánítása milyen nagy hullámokat vert. A St. Gallen Tagblattnak viszont kijelentette: a vitatott csiripelésével valójában óriási hibát követett el, ám ő egyáltalán nem rasszista, nem magasztalja az erőszakot (erről valóban nincs is szó a vitatott bejegyzéseiben – H. J.). A botrány természetesen azonnal kipattant, s Thomas Kellert a BDP legfelsőbb vezetősége a különböző rasszizmus és antiszemitizmus ellen küzdő szervezetek ösztökélésére is el kívánja távolítani a párt soraiból, s egyben bocsánatkérésre is fölszólította. Csakhogy a svájci német politikus igazának tudatában egykönnyen nem hajlandó Canossát járni olyasmiért, amit nem követett el. Szerinte ugyanis az, amiért támadják, az a kijelentése a véleményszabadság kategóriájába tartozik. A 20 Minuten című újságnak nyilatkozva Keller elmondta: meglepődött azon, hogy egy tulajdonképpen rövid és velős véleménynyilvánítása milyen nagy hullámokat vert. A St. Gallen Tagblattnak viszont kijelentette: a vitatott csiripelésével valójában óriási hibát követett el, ám ő egyáltalán nem rasszista, nem magasztalja az erőszakot (erről valóban nincs is szó a vitatott bejegyzéseiben – H. J.).

Mivel a svájci libsi sajtó az idézett csiripelésekbe olyasmiket is belemagyaráz, amiről szó nincs, Keller a fentebb hivatkozott újságnak már szinte mentegetőzve elmondta: soha nem cáfolta a holokausztot, s azt is képtelen megérteni, hogy emberek hogyan tehették ezt. Kedden reggel a 20 Minutennek – helyzetét tovább bonyolítva – azt nyilatkozta, hogy továbbra is kiáll a véleménye mellett, miszerint minden embernek megvan a jó oldala is. „Persze ebben az összefüggésben természetesen kicsit problémás Adolf Hitlert példaként felhozni”, jelentette ki Thomas Keller.



A St. Gallen Tagblatt Thomas Keller és Adolf Hitler fényképét egymás mellé teszi A 36 éves Thomas Keller arra a kérdésre, hogy a történtek után kilép-e a Svájcban kisebb pártnak számító BDP-ből (a 200 fős berni parlamentben a BDP-nek mindössze hét képviselője van – H. J.), a politikus kijelentette, hogy ennek lehetősége föl sem merült benne, továbbra is kiáll a véleménye mellett, s annak ellenére sem lép ki a pártból, hogy csiripeléséért pártja berni vezetősége már hétfőn este alapos fejmosásban részesítette. A 36 éves Thomas Keller arra a kérdésre, hogy a történtek után kilép-e a Svájcban kisebb pártnak számító BDP-ből (a 200 fős berni parlamentben a BDP-nek mindössze hét képviselője van – H. J.), a politikus kijelentette, hogy ennek lehetősége föl sem merült benne, továbbra is kiáll a véleménye mellett, s annak ellenére sem lép ki a pártból, hogy csiripeléséért pártja berni vezetősége már hétfőn este alapos fejmosásban részesítette.



A BDP legfelsőbb pártvezetősége elhatárolódik, és Thomas Keller kizárására ad utasítást Csakhogy Martin Landolt, a BDP országos elnöke nem sokkal később a pártvezetőség nevében Twitteren Csakhogy Martin Landolt, a BDP országos elnöke nem sokkal később a pártvezetőség nevében Twitteren bejelentette , hogy határozottan elhatárolódik Thomas Keller Adolf Hitlerrel kapcsolatos megnyilatkozásától, s egyben utasította a párt Thurgau kantonbeli szervezetét, hogy indítsák meg Keller ellen a kizárási eljárást.

