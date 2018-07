Külföld :: 2018. július 28. 20:51 ::

Igazat szólt a multikulturális országokról a holland külügyminiszter - persze máris a fejét követelik, ő pedig mentegetőzik

Élénk bírálatok érik Stef Blok holland külügyminisztert, aki egy beszélgetésen azt mondta, nem ismer olyan multikulturális országot, amelyben békében élnek a társadalmat alkotó nemzetek. Azt is hozzátette, bukott államnak tartja az egykori holland gyarmatot Suriname-ot.

A jobboldali liberális kormánypárthoz, a VVD-hez tartozó politikus egy zártkörű hágai tanácskozáson beszélt a multikulturalizmusról. „Nevezzenek meg egy olyan multikulturális, vagy multietnikus országot, ahol még megvan az eredeti népesség, és ahol béke egymás mellett élés van a különféle csoportok között” – mondta a miniszter a holland televízióban lejátszott, kiszivárogtatott hangfelvételen. Amikor a hallagtóság egyik tagja példaként megemlítette az egykori holland gyarmatot, Surimane-ot, Blok közölte: ez egy bukott állam, s jórészben ez az etnikai megosztottság miatt van így.



Stef Blok

Szingapúrt sem tartotta jó ellenpéldának. ott szerinte a szegény bevándorlókat nem engedik be. „Ha beengedik a szegényeket, akkor azoknak csak a takarítás jut” – magyarázta Blok az FT.com szerint.

Blok genetikai okokat is talált a multikultúra elvetésére. „A génjeink mélyén valószínűleg ott bujkál az, hogy egy jól szervezett csoport tagjaiként akarunk vadászni, vagy egy faluban élni. S az is, hogy nem tudunk kapcsolatot fenntartani a számunkra ismeretlen emberekkel. Nagyon hamar elérjük azt a határt, amíg a társadalom még be tud fogadni idegeneket” – magyarázta a politikus.

Az ellenzékiek szerint Blok szavai nem méltóak egy külügyminiszterhez., s azt követelték, hogy a politikus nyilvánosan magyarázza meg mondatait a parlamentben.

Blokot márciusban nevezte ki tisztségébe Mark Rutte kormányfő, miután a korábbi miniszter lebukott azzal, hogy nem mondott igazat egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszéléssel kapcsolatban. Blok a hét végén már visszakozott, s azt mondta, túl éles szavaival csak vitát akart kelteni a hallgatóságban, Azt is hozzátette, hogy Suriname-ben az emberek békében élnek egymással, csupán a politikai pártok szerveződnek az etnikai vonalak mentén.

(HVG)