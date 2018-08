Külföld :: 2018. augusztus 3. 21:41 ::

Négyhavonta egy nagyvárosnyival növekszik Németország lakosságának száma a családegyesítés miatt

Németországban a tavaly szeptemberi Bundestag-választások eredményének köszönhetően a bajor CSU kormánykoalíciós párt elérte ugyan a beözönlő sáskák számának némi csökkentését, ám még így túl sokan érkeznek ahhoz, hogy az idő múlásával alapjaiban ingassák meg az ország bel- és külbiztonságát, változtassák meg a népesség etnikai és vallási összetételét. A Reinischen Post című düsseldorfi újság számításai szerint Németország lakosságának lélekszáma az elkövetkezendő időkben négyhavonta egy-egy nagyvárosnyival növekszik. A német hatóságok az országba legálisan betelepülni szándékozóknak 2015 óta 315 ezer vízumot adtak ki, ám 2018. január 1. óta „csak” 12 ezret – írja a journalistenwatch.com.



Angela Merkel szelfije egy sáskával 2015-ben (fotó: Reuters)

Az Európa négy nagy nyelvén, németül, spanyolul, franciául és angolul egyszerre megjelenő journalistenwatch.com című sajtófigyelőjének egyik ma kitett szemléje a düsseldorfi Reinischen Post (Rajnai Posta) újság a Németországot elárasztó migránsok, illetve családegyesítés címén hozzájuk csatlakozó rokonaik számadatait ismerteti. A német nyelvű változatban mindjárt a cikk mellett reklámozzák Stefan Schubert napokban megjelent Németország destabilizálása – A bel- és a külbiztonság elvesztése című könyvét. A könyv borítóján pedig – talán nem véletlenül – a hírhedt IÁ-terrorista, Ánisz ’Ámri és Angela Merkel fényképe látható.

Az írás lényege az, hogy a 2015 óta tartó német esztelenség, valamint az úgynevezett családegyesítés „jóvoltából” mostantól négyhavonta egy-egy nagyvárosnyival megnövekedhet Németország lélekszáma. A cikkíró megjegyzi, hogy nagyvárosnak Németországban a 100 ezer lakos fölötti településeket nevezik. Az új berlini szövetségi kormány megalakítását megelőző koalíciós alkudozások értelmében ugyanis mostantól az úgynevezett kiegészítő védelemben részesülő migránsoknak havonta összesen „csak” ezer hozzátartozója érkezhet Németországba családegyesítés címén. Elsősorban házastársakról, nem házas kiskorú gyermekekről, illetve a Németországban tartózkodó kiskorú gyermekek szüleiről van szó.



Szép lassan az otthonmaradtak is érkeznek (fotó: jazzmany)

Németországban a hatóságok a világ minden részébe 2018 első felében 55 ezer vízumot adtak ki családegyesítés címén. A Rheinischen Post szerdai híre szerint a 2015 óta a mai napig majdnem 350 ezer beutazási engedélyt adott ki Németország, elsősorban szíriai és iraki állampolgároknak. Az idén januártól 12 ezer vízumot szíriai és 4500-at pedig iraki állampolgárok számára állítottak ki. A családegyesítések száma az elmúlt három esztendőben észlelt erőteljes növekedés után az utóbbi hónapokban csökkent. 2015-ben 73 ezer, 2016 már mintegy 104 ezer, míg tavaly 118 ezer hozzátartozó kapott Németországba szóló vízumot (Ebben a számban nincsenek benne azok a sáskák, akiknek száma sokszorosa a vízumot kapott hozzátartozókénak vagy a legális úton Németországba bevándorlóknak – H. J.) A tavalyi Bundestag-választások után bekövetkezett politikai változások eredményeként 2018 első negyedévében azonban már „csak” 27 ezer hozzátartozónak állítottak ki beutazási vízumot. A fenti számadat nem foglalja magában a kiegészítő védelmet élvező személyeket.

Számokban kifejezve: Németországba havonta 10 167 migráns továbbra is teljesen legálisan beutazhat. Ez azt jelenti, hogy havonta két kisvárosnyi, négyhavonta pedig egy nagyvárosnyi lakossal lesznek többen Németországban. Mindehhez hozzá kell még adni a menekültjog iránti kérelmeket is. A 2018-as adatok szerint eddig 93 316 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami havonta 25 711 bevándorlót jelent.

H. J. – Kuruc.info