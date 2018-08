Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. augusztus 7. 21:21 ::

Még a német hajóra támadó néger kalózok is Merkel vendégei - 1000 eurós segélykét kapnak

„Már a kalózokat sem utasítjuk ki az országból” – fakadt ki a legolvasottabb német napilap, a Bild azok után, hogy kiderült, egy nyolc éve kalózkodásért elítélt szomáliai bűnbanda tíz tagja közül öten a büntetésük letöltése után is Németországban maradtak, és őket is a német állam tartja el, segélyt és szállást is kapnak.



Fotó: Rico Thumser

2010-ben szomáliai kalózok rohanták le a német zászló alatt hajózó Taipan konténerszállító hajót. Az Indiai-óceán keleti része ekkor a világ legveszélyesebb tengerének számított. Szomáliában teljes volt a káosz, és sokan próbáltak kalózkodásból megélni. A kis csónakokon érkező felfegyverzett férfiak megrohanták a hajókat, szomáliai kikötőkbe térítették azokat, majd hatalmas váltságdíjat kértek a rakományért és a legénység szabadon bocsátásáért cserébe.

A Taipan esetében azonban nem volt szerencséjük. Egy közelben tartózkodó holland hadihajóról gyorsan kommandósok érkeztek, és látványos műveletben szabadították ki a tengerészeket, a kalózokat pedig elfogták.

A tengeri rablóknak – mivel német hajót próbáltak megszerezni – Németországban kellett felelniük tettükért. A hamburgi bíróságon hamarosan el is kezdődött Németország 600 év utáni első kalózpere. A tíz kalóz mindössze kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetést kapott.

Szomáliában azóta nagyot változott a helyzet. A NATO, valamint a kínai és japán haditengerészet akcióinak hála a kalózkodás teljesen megszűnt, az országnak nemzetközileg elfogadott kormánya lett, a gazdasági helyzet napról napra javul. Több millió szomáliai tért haza a menekülttáborokból.

Időközben a Hamburgban elítélt kalózok letöltötték a büntetéseiket és kiszabadultak – négyen haza is tértek önként Szomáliába, egyikük pedig a rokonaihoz ment Svédországba.

A többiek sorsának a német Bild napilap járt utána. A „Még a kalózokat sem utasítjuk ki” című cikkben azt írták, tízből öten továbbra is Németországban vannak, mivel 2015-ös szabadulásuk után menedékjogot kértek, amit nem kaptak meg, de ez nem jelent semmit. Ketten megházasodtak, gyermekeik is születtek, családtagjaik jogszerűen tartózkodnak az országban, és rájuk tekintettel megtűrtnek számítanak.



Fotó: dapd

Három egykori kalóznak azonban semmiféle jogalapja nincs arra, hogy Németországban maradjon. Mégsem zavarja el őket senki, sőt, havi ezer eurós állami segélyben is részesülnek. A lap kérdésére a hamburgi városi szenátus ezt azzal indokolta, hogy Szomáliába "egyszerűen lehetetlen bárkit is visszatoloncolni". A berlini szomáliai követség nem tud megfelelő okmányokat kiállítani, nincs légi összeköttetés sem Szomáliával, amely amúgy sem minősül biztonságos országnak...

(M1 nyomán)