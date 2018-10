Németország csaknem félmilliárd euró értékben adott el fegyvereket Szaúd-Arábiának az idén – derült ki a német gazdasági minisztérium egy dokumentumából, amelybe betekintést nyert a dpa német hírügynökség.

Rijád egész pontosan 416 millió euró (134,5 milliárd forint) értékben vásárolt német fegyvereket január 1. és szeptember 30. között – tudatta a minisztérium egy német ellenzéki törvényhozó kérdésére válaszolva.



Merkel tavalyi szaúd-arábiai látogatásán Mohamed bin Szalmán koronaherceggel

A dpa hangsúlyozta jelentésében, hogy Szaúd-Arábia jelenleg is folytatja katonai beavatkozását a polgárháború sújtotta Jemenben, légicsapásai pedig számos civil áldozatot követeltek már, ami nemzetközi szervezetek éles bírálatát váltotta ki. Az ENSZ a világ legsúlyosabb humanitárius válságának minősítette a jemeni helyzetet. (Arról nem is beszélve, hogy Szaúd-Arábiát többször érte már vád a különböző terrorszervezetek finanszírozásáról, például Hillary Clinton részéről is , és feltűnően sok modern fegyver került hozzájuk a az Amerika-szövetséges királyságon át... - a szerk.)