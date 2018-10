Külföld :: 2018. október 23. 16:11 ::

A szaúd-arábiai konzul rezidenciájának kertjében bukkantak rá a törökök a meggyilkolt újságíró testének maradványaira

A török rendőrség rábukkant Dzsamál Hásugdzsi, a meggyilkolt szaúd-arábiai újságíró földarabolt holttestének maradványaira a sivatagi királyság isztambuli konzuljának a kertjében. A brutális módon meggyilkolt, majd földarabolt újságíró holttestének egyes, megcsonkított részeit a szaúd-arábiai konzul házának kertjében találták meg. Miután a konzulátus épületében és közvetlen környékén nem találtak semmit, a törökök átkutatták a „diplomata” rezidenciáját is Isztambulban – jelentette elsőként a Sky News hírtelevízió.



Dzsamál Hásugdzsi, a meggyilkolt szaúd-arábiai újságíró (fotó: EPA)

Recep Tayyip Erdogan török elnök a ma délelőtt mondott beszédében török titkosszolgálati forrásokra hivatkozva ismertette a szaúd-arábiai tábornokokkal (!) is megerősített likvidáló különítmény Isztambulba érkezésének (küldésének) részleteit. A velejéig romlott, gyakorlatilag Izraellel és Amerikával egyre kevésbé titkoltan szövetséges Szaúd-Arábia mind a mai napig tagadja, hogy bármi köze lenne a rijádi udvart, s annak politikáját és módszereit nemzetközi szinten élesen bíráló Dszamál Hásukdzsi újságíró meggyilkolásához.

Mai megnyilatkozásában Erdogan török elnök a szaúdi hazudozásokra és az egymásnak ellentmondó magyarázatokra föltett egy csokor kérdést a sivatagi királyságnak. Például azt szeretné tudni a török elnök, hogy röviddel az újságíró meggyilkolása előtt milyen céllal érkezett Törökországba a tizenöt fős, a szaúd-arábiai hadsereg tábornokaiból is álló szaúdi „küldöttség”. (Ezt a kérdést persze mindjárt a repülőgépről való leszállásukkor is fel lehetett volna nekik tenni… – H. J.) A testrészek röviddel ezelőtti megtalálása előtt Erdogan azután is érdeklődött: miképpen lehetséges az, hogy nem tudják, hol van a szaúdiak szerint „dulakodás közben” meghalt újságíró holtteste? Azt is furcsállotta a török elnök, hogy a szaúdiak nem tették lehetővé azonnal a török nyomozóknak a konzulátus területére történő belépést. (Persze, hogy vonakodtak beengedni őket, mert azok megállapították volna, hogy ott nincs a holttest, vagy még nincs „továbbszállításra” feldarabolva, amiképpen ez később így is történt – H. J.).



Recep Tayyip Erdogan beszéde ma az ankarai parlamentben (fotó: Reuters)

Az izraeli és az arab hírközlő eszközök által is átvett, röviddel ezelőtti Sky News-jelentés szerint tehát megoldódott Dzsamál Hásugdzsi szaúdi újságíró, pontosabban a holtteste eltűnésének rejtélye. A brutális módon meggyilkolt, majd földarabolt újságíró maradványaira végül is nem Rijád isztambuli konzulátusán, hanem a szaúd-arábiai konzul rezidenciájának kertjében bukkantak rá a török nyomozók. A tévécsatorna jelentése szerint a férfi arca a felismerhetetlenségig meg van csonkítva.

Mi meg továbbra is kíváncsiak vagyunk Washington reagálására, s várjuk a Rijád elleni valamilyen hathatós szankciók életbe léptetését.

