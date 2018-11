Külföld :: 2018. november 21. 19:32 ::

Elindul a túlzottdeficit-eljárás Róma ellen

Túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben szerdán az Európai Bizottság az aggályosnak minősített jövő évi költségvetési tervezet miatt, amely a testület szerint „különösen súlyos megsértését” jelenti az uniós szabályoknak és a római kötelezettségvállalásoknak.

A bizottság első lépésként jelentést fogadott el az olasz helyzettel kapcsolatban, amelyet szakemberek szerint nagy valószínűséggel jóváhagynak majd a tagállamok pénzügyminiszterei is, és így formálisan is megindulhat a túlzottdeficit-eljárás, akár már januárban. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek meghatározott időn belül nem tesz eleget a kormány, akkor pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak.

„Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet. Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek” – emelte ki Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

Az Európai Bizottság szerdán hivatalosan is elutasította a jövő évi olasz büdzsé tervezetét. A lépés várható volt, miután Róma a korábbi felszólítás ellenére sem volt hajlandó korrekcióra. Ez a legelső alkalom, hogy visszautasították valamelyik tagállam költségvetését.

A brüsszeli testület megállapította: a tervezet alapján be nem tartottnak kell tekinteni a meghatározott adósságkritériumokat, ezért “indokolt” a túlzottdeficit-eljárás megindítása.

„Véleményünk szerint ez a büdzsé instabilitáshoz vezethet és valószínűleg negatív hatással lenne a gazdasági növekedésre” – mondta Dombrovskis. A lépés fokozhatja a feszültséget Róma és Brüsszel között, politikai elemzők szerint azonban ez éppen az olasz kormánypártok malmára hajthatja a vizet a jövő évi európai parlamenti választások előtt. A Politico hírportál szerint a nagy kérdés, hogy az EU még a választások előtt válaszadásra kötelezi-e majd Olaszországot.

Mário Centeno, az eurócsoport elnöke délután hangsúlyozta, hogy a valutaövezeti országok pénzügyminiszterei támogatják a bizottság fellépését, és december elején tartandó következő ülésükön megvitatják a túlzottdeficit-eljárás ügyét.

Az ezen eljárás keretében kiszabott büntetés összege elméletileg akár a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát, a 3,4 milliárd eurót is elérhetné. Az alapvető probléma, hogy az új populista olasz kabinet az elődjénél lényegesen magasabb hiánycélokat tűzött ki a következő évekre, ráadásul véget kíván vetni a kiadások leszorítását célzó eddigi reformfolyamatoknak.

Olaszország államadóssága mintegy 2300 milliárd euró, a GDP 131 százaléka, ami a második legmagasabb arány az EU-ban, több mint duplája a hatvan százalékos uniós plafonnak.

Bármi is legyen a politikai huzavona eredménye, a helyzet tovább fokozza a piaci bizonytalanságot az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságának számító állammal szemben. A nyugtalan helyzetben pedig a piaci folyamatok egyesek szerint akár még ki is kényszeríthetik a korrekciót, sőt a koalíció felbomlására is vezethetnek.

Giuseppe Conte olasz kormányfő szombaton Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével találkozik munkavacsorán Brüsszelben.

(MTI)