Itt tartanak 2018-ban a németek: megtöltik az országot terroristával, majd háborús körülmények között várják a karácsonyt

Minden korábbinál nagyobb szabású biztonsági intézkedésekkel készülnek a hétfői nyitásra a berlini Breitscheid tér karácsonyi vásárán, amelyen két éve iszlamista terrortámadás történt.

A német főváros lapjai pénteki beszámolóikban erődítményként jellemzik a Berlin egyik leghíresebb karácsonyi piaca körül telepített építmények összességét. A városvezetés bő 2,6 millió eurót (845 millió forint) fordít a három vonalból álló védelmi rendszer kiépítésére, a terror elleni védekezés „mintaprojektjének” szánja a beruházást.

A belváros nyugati részének központjában álló Vilmos császár-emléktemplom körül elterülő térhez vezető utakat a Truckbloc nevű acélszerkezettel zárják le, amely a német gyártó tájékoztatása szerint akár 18 tonnás, az akadálynak óránkénti 80 kilométeres sebességgel ütköző teherautókat is megállít. A második védelmi vonal építőeleme a Terrablock nevű torlasz, amelyet a 2012-es londoni olimpiára fejlesztett ki a brit gyártó. Az acélhuzalból készült, homokzsákokkal töltött hatalmas kosarak nemcsak járművektől nyújtanak védelmet, hanem fegyveres támadásoknál is fedezéket adnak. Hasonló rendszert használnak a brit hadsereg legnagyobb afganisztáni támaszpontja, a Camp Bastion védelmére is.

A legbelső vonal cement alapra rögzített kerítéselemekből áll. Ez a Publifor nevű kordon, egy belga cég fejlesztése. A kerítésbe helyenként kapukat építettek, amelyeket az úgynevezett pánikzár révén gyorsan meg lehet nyitni, ha rendkívüli esemény miatt pánik törne ki a vásáron. Mindhárom megoldás új Berlinben, és ha beválnak, más tömegrendezvényeken is alkalmazzák majd őket – számolt be a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság.

Hozzátették, hogy a karácsonyi piacok biztosítása továbbra is a rendezők feladata, és a költségeket is nekik kell viselniük. A Breitscheid tér védelmi hálózatának kiépítését a városvezetés kivételesen vállalta át, hogy kipróbálják az új módszereket.

A vásáron 2016. december 19-én történt merénylet, az elkövető egy elutasított tunéziai "menedékkérő", Anis Amri volt.

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nevében gyilkoló szélsőséges iszlamista egy elrabolt kamionnal behajtott a téren szórakozó tömegbe. A támadásban 12 ember meghalt, több mint 70 ember megsebesült.

Anis Amri a merénylet után elmenekült az országból, és néhány nappal később meghalt az olaszországi Milánó egyik elővárosában rendőrökkel folytatott tűzharcban.

Ez volt az utóbbi évek legsúlyosabb németországi terrortámadása. Az ügyben folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy a hatóságok megakadályozhatták volna a pusztítást, és ez sorozatos mulasztásaik miatt nem sikerült.

(MTI)