Alagútszemlén járt Netanjáhuval a magyarországi nagykövet - Bibi telefonon magyarázkodott Putyinnak

Az izraeli hadsereg még hetekig folytathatja az alagútkutatást az izraeli-libanoni határvidéken. Az eddigi legnagyobb „fogás” az Izrael területére negyven méter hosszan benyúló alagút felfedezése volt. Pénteken Netanjáhu fölhívta telefonon Putyint, és az alagútkutatás fontossága mellett azt is megmondta neki, hogy Izrael folytatja az Irán szíriai és libanoni katonai jelenléte elleni politikáját. Pénteken Benkő Levente magyarországi nagykövet Netanjáhu és további tizenhárom ország nagykövetének társaságában ellátogatott az izraeli-libanoni határvidékre – írja a Má’áriv című izraeli lap.



Netanjáhu és egy katonatiszt okosítja a libanoni határra látogatott nagyköveteket (fotó: Ámit Sábi)

Az izraeli-libanoni határvidéken még hetekig eltarthat a Hizbulláh sí’ita szervezet katonai szárnya által fúrt alagutak földerítésére és megsemmisítésére indított Északi pajzs (מגן צפוני) fedőnevű izraeli művelet. Izraeli beszámoló szerint az eddig feltárt leghosszabb alagút az országhatár közvetlen közelében levő Káfr Kilá (كفر كيلا) nevű, mintegy 15 ezres lélekszámú libanoni városka cementgyára alól indult ki, s a határkerítés alatt negyven méterre behatolt Izrael területére, amelyet Binjámin Netanjáhu izraeli kormányfő a zsidó állam területi integritásának súlyos megsértését jelenti. (A közeli szíriai Golán-fennsík megszállása, majd bekebelezése nem számít egy másik ország területi integritása megsértésének… - H. J.)



Alagútkutatási láz a libanoni oldalról nézve (fotó: arabi21)

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök pénteken sietett fölhívni telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnököt, s azt bizonygatta neki, hogy Izrael biztonságára mennyire veszélyes „terroristaalagutakat” tárt föl már eddig is az izraeli hadsereg az Északi pajzs fedőnevű művelet során. Az izraeli miniszterelnök twitteres csiripelése szerint azt is elmondta az orosz elnöknek, hogy az alagutak fölkutatására és megsemmisítésére irányuló művelet a jövőben is folytatódik. A háborús bűnös zsidó kormányfő megerősítette a Putyinnal megejtett pénteki beszélgetése során, hogy Izrael folytatja az iráni fegyveres erők Szíriában és Libanonban történő berendezkedésének megakadályozásra irányuló politikáját.



Káfr Kilá libanoni határvároska Hászán Nászralláh, a Hiszbuuláh vezetőjének fényképével (fotó: panormio)

Mint ismert, az idén szeptemberben az izraeli légierő Szíria ellen végrehajtott támadása előidézte Il-20M orosz felderítőgép lelövése után elmérgesedett az orosz-izraeli viszony, amelynek következtében szinte teljesen megszűnt a két ország hadserege közti együttműködés. Netanjáhu az azóta eltelt időben személyesen és közvetítők útján már többször is igyekezett megjavítani a megromlott kapcsolatot. Mindenesetre a két elnök a pénteki telefonos érintkezés során megegyezett abban, hogy a közeljövőben előbb a két ország biztonsági küldöttsége veszi föl a kapcsolatot egymással, majd Putyin és Netanjáhu találkozóját is egyeztetik.



Alagútkutatás a határkerítés izraeli oldalán (fotó: El-Kudsz)



Bibi helyzetelemzését figyelmesen hallgató nagykövetek a libanoni határon (fotó: Hájjim Cáh)

A Putyin-Netanjáhu-telefonbeszélgetés előtt, csütörtökön az izraeli kormányfő, néhány ország nagykövetének társaságában ellátogatott az izraeli-libanoni határra, hogy személyesen is meggyőződjön az alagútkutatási munkálatokról. Benkő Levente magyarországi nagyköveten kívül ellátogatott még a határra Elefántcsontpart, Ausztrália, Olaszország, Etiópia, Brazília, Franciaország, Kanada, Nagy-Britannia, Oroszország, Mexikó, Szlovákia, Ausztria és Lengyelország nagykövete is. (Képünkön Benkő Levente nem látszik ugyan, de nyugodjunk meg, ő is ott volt – H. J.) A nagyköveteknek Bibi a helyszínen katonatisztek közreműködésével magyarázta el, hogy milyen nagy veszélyt jelentettek a zsidó államra nézve a Hizbulláh fúrta alagutak, majd arra kérte őket, hogy hazájuk szavazza meg a libanoni sí’ita szervezet elleni még keményebb szankciók hatálybaléptetésére irányuló javaslatot.

