Korrupció és vesztegetés: az izraeli főügyész vádat készül emelni Netanjahu ellen

Az izraeli főügyész vádat készül emelni Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen, akinek azonban előtte még lehetősége lesz meghallgatáson érvelni saját védelmében – jelentette a tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna.



Netanjahu ellen három korrupciós bűncselekmény, megvesztegetés, hivatali vesztegetés és csalás elkövetése miatt emel vádat – a meghallgatás eredményeinek függvényében – Aviháj Mandelblitt legfőbb ügyész.

Ezek közül a legsúlyosabb, akár tíz évre is büntethető vád a megvesztegetés, amellyel a négyezres számmal jelölt akta, vagyis a Bezeq telekommunikációs óriásvállalat tulajdonos főrészvényesével, Saul Eloviccsal folytatott adásvételi ügyletei miatt gyanúsítják a kormányfőt.

Szintén vádat készülnek emelni Saul Elovics és felesége, valamint egy, az érdekeltek között közvetítő személy ellen. Elovicsékat azzal vádolják, hogy megvesztegették a miniszterelnököt, amikor tőle kapott gazdasági előnyökért cserébe nyomást gyakoroltak Netanjahu és felesége kéréseinek megfelelően a Walla hírportál híreire és cikkeire.

Az ezres, „ajándékozási” aktában nem megvesztegetés, hanem a csak három évvel büntethető hivatali vesztegetés és csalás a vád. Ez az ügy a bizonyítékok szerint közel hétszázezer sékel (mintegy ötvenmillió forint) ajándék átadásáról, illetve elfogadásáról szól, amit két milliárdos üzletember, Arnon Milchen és James Packer nyújtott Benjámin és Sara Netanjahunak.

Az ötvenhét oldalas, az érintettekhez eljuttatott vádirat részletesen felsorolja a kétezres akta tartalmát, a Jediót Ahronót című újság lapkiadó-tulajdonosával folytatott beszélgetéseket is, melyekről hangfelvétellel rendelkezik a rendőrség. A vádirat szerint arról egyeztettek, hogy miként változtassák meg a lap irányvonalát Netanjahu érdekében, s cserébe miféle intézkedésekkel javítja az újság gazdasági helyzetét a kormányfő. Emiatt Arnon Noni Mózesz ellen is vádiratot nyújtott be Mandelblitt megvesztegetés vádjával.

A drámai bejelentés kevesebb mint hat héttel az április 9-re kiírt választások előtt történt, és befolyást gyakorolhat a voksolás kimenetelére, a Netanjahu vezette Likud párt sikerére. A párt képviselői a médiát azzal vádolják, hogy nyomást gyakorolt a legfőbb ügyészre, hogy a kormányfő számára kedvezőtlen döntést hozzon, s boszorkányüldözésnek minősítették a korrupciós ügyeket.

Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy az esti híradók kezdetekor, főműsoridőben beszédet mond a kamerák előtt.

