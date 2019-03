Külföld :: 2019. március 13. 20:11 ::

Trump "az amerikai történelem legnagyobb választási hadjáratát hívja életre"

Donald Trump elnök már javában építi a 2020-as elnökválasztási kampánya infrastruktúráját – értesült a The Washington Post.

A keddi szám szerint a Trump-kampány korábbi szlogenjét, a Tegyük naggyá Amerikát! a 2020-as választási kampányban új jelszó váltja fel: Őrizzük meg Amerikát nagynak!

A határőrizet erősítésének fontossága mellett hangsúlyos lesz a gazdaság és a kereskedelempolitika eredményeinek hangoztatása.

Az elnöki kampány elsősorban Foridára, Pennsylvaniára és a középnyugati államokra összpontosít majd. Ezekben az államokban 2016-ban ugyan győzött Donald Trump, ám a jelenlegi felmérések szerint e térségekben sokat veszített népszerűségéből.

A Republikánus Országos Bizottság (RNC, azaz a párt vezető szerve) pedig már megkezdte egy, a 2016-ban alkalmazottnál is kifinomultabb módszerekkel készített adatbázis összeállítását. A kampánystratégia az úgynevezett ingadozó – vagyis mindig másként szavazó – tagállamokat veszi célba, és erőteljes és agresszív lesz Floridában, Ohióban, Michiganben és Wisconsinban.

Az újraválasztást segítő erőfeszítések már eddig is több mint 100 millió dollárt hoztak, elsősorban kis adakozóktól, a nagy támogatók pedig még nem is tették meg felajánlásaikat. Ez pedig azt vetíti előre, hogy Donald Trump rekord nagyságú összeggel kampányolhat majd – írja a The Washington Post.

A lap idézte Brad Parscale kampánymenedzsert, aki így fogalmazott: az amerikai történelem legnagyobb választási hadjáratát hívjuk életre, egy megállíthatatlan apparátus követi és hajtja végre majd Trump elnök stratégiáját.

(MTI)