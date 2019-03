Külföld :: 2019. március 20. 16:05 ::

Lerombolt keresztény tanintézet helyén nyitották meg a magyar kereskedelmi képviseletet Jeruzsálemben

Az arab és a muszlim országok egy része, illetve a Palesztin Nemzeti Hatóság már eddig is rosszallását fejezte ki Magyarország túlzott Izrael-barát politikája, pontosabban a budapesti kormánynak a megszállt palesztin területekkel és a nemzetközi törvényekkel ellentétben álló zsidótelepítés megítélésével kapcsolatos álláspontja miatt. Szijjártó Péter magyarországi külügy- és külgazdasági miniszter tegnap Jeruzsálemben „magyar” kereskedelmi képviseletet nyitott. A képviseletnek otthont adó toronyépület az 1980-ben lerombolt német lutheránus Talitha Kumi nevű leányiskola műemlékvédelem alatt állt épülete helyén áll.



„Isten hozta, barátom!”, üdvözölte Szijjártó Pétert Binjámin Netanjáhu (fotó: Amit Sábi)

A budapesti diplomácia a tegnapi házavatás ellenére azonban a jelek szerint óvatos duhaj, mert a képviselet nem a megszállt, majd bekebelezett Kelet-Jeruzsálemben, hanem az egész Szent Várost elcsúfító nyugat-jeruzsálemi Migdál Há-’Ír Jerusálájim (Jeruzsálem Várostorony – מגדל העיר ירושלים) nevű, 21emeletes, négyszögletes alaprajzú építményben nyitotta meg. Valójában egy irodaépületről van szó a György király utca és Ben Jehudá sétálóutca találkozásánál. Mindenesetre, a képviselet „magyar” diplomatáit jöttükben-mentükben emlékeztetheti a XX. századi zsidó honfoglalás valóságára a Jeruzsálem Várostorony előtt mementóként álló Talitha Kumi keresztény árvaház, iskolaépület és kollégium homlokzati rizalitjának újraépített maradványa.



A Talitha Kumi német keresztény leányiskola Jeruzsálemben, 1885-ben (fotó: archív)

A Talitha Kumi szír-arameus nyelven azt jelenti, hogy „Kislány, kelj föl!”. Jézus e szavakkal támasztotta életre Jairus 12 éves halott leányát (Szent Márk evangéliuma 5, 35-43). A német lutheránusok megbízására a württembergi sváb Conrad Schick, a Szentföld neves építésze, régésze, s evangélikus misszionárius 1868-ban építette a Talitha Kumi nevű, leginkább görög ortodox keresztény árva és elhagyott leánygyermekeket tanító iskolaépületet. A fölvett muszlim palesztin leánygyermeket viszont nem keresztelték meg. A tanítás nyelve a német és az arab volt, s a leányokat a korabeli németországi tanrend szerint oktatták.



A Jeruzsálem Várostorony s előtte az, ami megmaradt mementónak a Talitha Kumiból (fotó: David Rubinger)

Az iskolaépületből 1940-ben kitiltották a német lutheránus diakonissza tanítónőket, s a brit mandatárius hatalom segítségével a Talitha Kumi épületébe – a német evangélikus egyház tulajdonába – zsidó kormánytisztviselőket, ügyvédi irodákat és műtermeket telepítettek. 1948 után pedig különféle zsidó szervezetek és további ügyvédi irodák költöztek be a Talitha Kumi épületébe. Izrael 1951-ben aztán – több mint egy évtizedes önkényes használat után – a második világháborút követő időkből ismert német-zsidó adás-vételi föltételek mellett „megvásárolta” a német lutheránus egyháztól a Talitha Kumi épületét és a hozzá tartozó telket. Végül, 1980-ban a tiltakozások ellenére ledózerolták az akkor már műemléknek számító patinás iskolaépületet, majd a helyén más épületek mellett fölépítették a most megnyitott magyarországi kereskedelmi képviseletnek is helyet adó Jeruzsálem Várostorony elnevezésű 21 emeletes épületét. A képviselet „magyar” alkalmazottjainak csak le kell nézni a torony ablakából az épület alatti térségre, s megláthatják az egykor itt állt Talitha Kumi német keresztény tanintézet 1980-ban lerombolt épületének néhány újraépített részletét.



A Talitha Kumi mementónak meghagyott homlokzati rizalitjának felső része esti megvilágításban

A magyarországi kormány diplomáciai óvatos duhajságát jól bizonyítja – az érdekképviselet Nyugat-Jeruzsálemben történt megnyitása mellett – a Szijjártó Péter által az izraeli Jiszráél Há-Jom című újságnak tegnap adott, és a Háárec által ma idézett nyilatkozat, amelyben a miniszter, mintegy magyarázva a bizonyítványt kijelentette: „A nagykövetségünk Tel-Avivban van, s annak helyszínét nem is kívánjuk megváltoztatni”, mondta Szijjártó, majd kifejtette: a mostani képviseletnyitás Jeruzsálemben nem jelenti azt, hogy a magyar nagykövetség is átköltözik Jeruzsálembe. „Ez ügyben nem változtattuk meg az általánosan elfogadott álláspontot, amely nem más, mint a nemzetközi jog tiszteletben tartása, illetve igazodás az Európai Unió politikájához” – nyilatkozta Szijjártó Péter a Jiszráél Há-Jom című izraeli újságnak.



Bibi a képviseletnek otthont adó toronyépület magasságából Szijjártónak bemutatja Jeruzsálemet (fotó: Twitter)

