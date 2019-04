Külföld :: 2019. április 7. 22:22 ::

"Az amerikai hadseregnek nem lesz nyugta Nyugat-Ázsiában" - üzente az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka

Donald Trump újabb gesztust készül tenni Izraelnek: terrorszervezetnek nyilvánítja az iráni hadsereg részét képező Iráni Forradalmi Gárdát. Az iráni külügyminiszter szerint Washington Izrael érdekeit szolgálja ezzel a lépéssel, ám a Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt támogató politikájának köszönhetően Amerika egyre inkább elmerül a közel-keleti ingoványban. Az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka ostoba lépésnek nevezte a Fehér Ház szándékát, amelynek megvalósulása esetén Teherán a szemet szemért elvét alkalmazza Amerikával szemben – írja az iráni en.mehrnews.com és az izraeli Má’áriv című újság.



Mohámmád Áli Dzsááfári, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka (fotó: Reuters)

Donald Trump amerikai elnök szinte havonta kezdeményez valamilyen Izraelt támogató, s általában a nemzetközi joggal ellentétes lépést. Mint ismert, nemrégiben elismerte az 1967-ben megszállt, majd bekebelezett Kelet-Jeruzsálemet is magában foglaló Jeruzsálemet Izrael fővárosának, majd az amerikai nagykövetséget is átköltöztette Jeruzsálembe. Nem sokkal később – szintén a nemzetközi joggal ellentétesen és az ENSZ-határozatokkal szembemenetelve – az 1967-ben megszállt, és szintén bekebelezett szíriai Golán-fennsíkot nagylelkűen „odaajándékozta” a zsidó államnak. Trump korábban - Binjámin Netrajáhu sugallatára - egyoldalúan fölrúgta a nagyhatalmak és Irán közti nukleáris egyezményt. A Hizbulláh libanoni sí’ita szervezet és a palesztin Hamász után Washington most az iráni hadsereg részét alkotó Iráni Forradalmi Gárdát kívánja feketelistázni, azaz terrorszervezetnek nyilvánítani.



Hesmátolláh Fáláhátpiseh, az Iráni Parlament Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának elnöke (fotó: Mohámmád Moheimáni)

Az Iráni Forradalmi Gárda terrorszervezetté nyilvánítására vonatkozó washingtoni szándékról a Fehér Ház magas beosztású politikusai nyilatkoztak nemrégiben a Wall Street Journal című lapnak. Teheránban a hírre egymás után reagáltak a perzsa állam vezető politikusai és az érintett Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka. Mohámmád Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter szerint Washington legújabb lépése is Izrael szolgálatában történik. „A Fehér Ház Netanjáhut támogató politikusainak köszönhetően az Amerikai Egyesült Államok egyre inkább elmerül a közel-keleti ingoványban”, figyelmeztetett a perzsa külügyminiszter.



Az Iráni Forradalmi Gárda harcosa vigyázzmenetet ver (fotó: Reuters)

Hesmátolláh Fáláhátpiseh, az Iráni Parlament (Mádzslesz) Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának elnöke Washington szándékára reagálva kijelentette: „Ha Amerika terrorszervezetnek nyilvánítja az Iráni Forradalmi Gárdát, akkor mi meg az Iszlám Államhoz hasonlóan Amerikát vesszük föl a terrorállamok feketelistájára”, csiripelte Twitteren az iráni politikus, majd hozzátette: „Trump is beismerte, hogy az Iszlám Államot Washington hozta létre. Az Iráni Forradalmi Gárda a körzetben részese volt a terror elleni küzdelemnek, s ezt a terrorszervezetet másokkal együtt az iráni erők legyőzték. Amerika ennek a terrornak a szolgálatába áll azzal a próbálkozásával, hogy ezeket az iráni erőket fölvegye a terrorszervezetek listájára”, jelentette ki az Iráni Parlament Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának az elnöke.

Mohámmád ’Áli Dzsá’áfári, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka is megszólalt az ügyben: „Ilyen ostoba viselkedés következtében az amerikai erőknek nem lesz nyugtuk Nyugat-Ázsia körzetében. Hazánk a szemet szemért elvét követi, ha az amerikaiak megteszik ezt a nemzetbiztonságunkat fenyegető ostoba lépést”, jelentette ki az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka.

