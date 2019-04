Külföld :: 2019. április 10. 22:27 ::

Porosenko stábja drogosnak igyekszik beállítani Zelenszkijt

Több jel szerint Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán államfő stábja az elnökválasztás április 21-i második fordulójáig maradt kevés időben megpróbálja elhitetni a választókkal, hogy ellenfele, Volodimir Zelenszkij humorista ellenzéki elnökjelölt mégiscsak kábítószer-élvező.

Porosenko szerdán újabb vizeletmintát adott, ezúttal a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szakembereinek drog- és alkoholteszt céljára a kijevi Olimpiai Stadionban. Oleh Medvegyev, Porosenko kampányfőnöke sajtótájékoztatóján azt üzente Zelenszkijnek, hogy őt is várják a WADA szakértői a stadionban, „ugorjon már be, nem nagy ügy, csak pisilnie kell”.

Dmitro Razumkov, Zelenszkij képviselője viszont közölte, hogy a komikus erre a tesztre már nem megy el. „A jelöltek átestek a teszteken, ki egészségügyi központban, ki laboratóriumban. Most már nem mintákat kell adniuk, hanem el kell menniük a jelölti vitára” – jelentette ki.

Eredetileg Zelenszkij feltétele volt, hogy az elnökválasztás második fordulójába bejutott két jelölt nyilvános vitájuk előtt essen át alkohol- és drogteszten. Erre nyilván az indította, hogy a kampány során Porosenko hívei minden alap nélkül meggyanúsították őt azzal, hogy marihuánát szív. Humortársulatának lvivi fellépése előtt Porosenko-párti tüntetők várták a nyugat-ukrajnai városban, azt követelve tőle, hogy ott azonnal adjon mintát drogteszthez. Ő egyébként beleegyezett, de végül senki sem érkezett ki a helyszínre, hogy elvégezze a tesztet.

Szerdán, alig pár órával az után, hogy nem volt hajlandó vizeletmintát adni a VADA szakembereinek, demonstrálók gyűltek – állítólag az Avtomajdan aktivistái – Zelenszkij kijevi kampánystábjának épülete elé tiltakozni emiatt.

Előző nap Zelenszkij stábja és az Ukrajinszka Pravda hírportál is jelezte, hogy a világhálón terjed egy új álhír. Az Ukrajinszka Pravda hetekkel ezelőtt Zelenszkijjel készített interjújának videóját a hírportál szerint meghamisított változatban terjesztik az interneten. Azt a részt, amelyben Zelenszkij kérdésre válaszolva visszautasítja az őt ért vádat, miszerint drogokkal él, de egyúttal beismeri, hogy kávéfüggő, és akár napi három-négy csészével is megiszik, megvágták és az lett belőle, hogy bevallja kábítószer-függőségét. Azóta már tévés politikai vitaműsorban is volt olyan szereplő, aki kész tényként hivatkozott a manipulált interjú alapján terjesztett álhírre.

Közben Porosenko-párti tévékben lehetett látni olyan szalagcímeket, miszerint Zelenszkij elutasítja a nemzetközi drogtesztet, beismerve ezzel függősségét.

Porosenko másfelől – ha azt nem hitetheti el Zelenszkijről, hogy a Kreml „bábja” –, gyengének igyekszik beállítani ellenfelét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben. Ezt a célt szolgálja elemzők szerint az az óriásplakát, amellyel kedd óta rakták tele Kijevet, s amelyen Porosenko néz szembe Putyinnal, azt sugallva, hogy csak a hivatalban lévő államfő képes szembeszállni az „agresszorral”.

A harmadik aduja továbbra is a Zelenszkij és Ihor Kolomojszkij ukrán oligarcha közötti vélt vagy valós kapcsolatok firtatása, ami már azért nem elég ütős, mert mostanra a választók ezt vagy nem hiszik el, vagy nem érdekli őket, de az szinte biztos, hogy sokak döntését megfigyelők szerint ez már aligha befolyásolhatja a közvéleményt a második fordulóig.

Közben továbbra sem tudni lesz-e és ha igen, mikor és hány vita a jelöltek között. Porosenko kampányszóvivője szerint a hivatalban lévő elnök április 14-én 14 óra 14 perckor várja Zelenszkijt az Olimpiai Stadionban, utána 19-én este nyolc órakor a köztévében. Ugyanaznap még a stadionba is el tud menni, ha Zelenszkij úgy akarja vagy bármelyik másik nap, kivéve a 19-i este nyolc órát, mert értelmezése alapján a törvény azt írja elő, hogy ebben az időpontban a köztévében kell vitát tartani. Zelenszkij változatlanul április 19-én várja a stadionba Porosenkót.

(MTI)