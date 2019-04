Donald Trump amerikai elnök szabadon bocsátaná és az Egyesült Államok úgynevezett menedékvárosaiba küldené az eddig fogva tartott illegális migránsokat.

Az elnök pénteken megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint az amerikai-mexikói határon letartóztatott illegális migránsokat többségükben demokrata párti politikusok által irányított menedékvárosokba küldené, hogy – mint fogalmazott – örömet szerezzen politikai ellenfeleinek.

Menedékvárosoknak nevezik az Egyesült Államokban azokat a kis- és nagyvárosokat – köztük például San Franciscót, Chicagót, vagy New Yorkot –, amelyek nem hajlandóak a szövetségi törvényeknek alávetni magukat és nem tartóztatják le a dokumentumokkal nem rendelkező migránsokat, illetve ez ügyben egyáltalán nem működnek együtt a szövetségi rendfenntartó erőkkel.

„Tudván, hogy a demokraták tartózkodnak attól, hogy megváltoztassák nagyon is veszélyes bevándorlási törvényeinket, valóban nagyon komolyan fontolóra vettük az illegális migránsok menedékvárosokban történő elhelyezését” – írta Twitter-bejegyzésében Trump. A bejegyzéssel az elnök egyébként a The Washington Post csütörtöki cikkére reagált, amelyben a lap meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva írt erről a lehetőségről, de hozzátette, hogy ez csupán javaslatként merült fel, és végül elvetették.

Trump ugyanakkor azt állítja, hogy a javaslatot korántsem vetették el. „Úgy tűnik, a radikális baloldalnak még mindig az a stratégiája, hogy legyenek nyitva a határok” – írta egy másik mikroblog-bejegyzésben, majd a betelepítési javaslatra utalva hozzátette: „akkor most ennek nagyon boldoggá kellene tennie őket”. Egy újabb Twitter-bejegyzésben pedig „végtelen számú” illegális migráns letelepítését ígérte a menedékvárosoknak.

....The Radical Left always seems to have an Open Borders, Open Arms policy – so this should make them very happy!