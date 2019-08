Külföld :: 2019. augusztus 17. 07:54 ::

Trump az afganisztáni tálib békéről egyeztetett

Donald Trump amerikai elnök a kormányzata tagjaival tanácskozott pénteken az afgán tálibokkal kötendő békemegállapodásról.

A nyári szabadságát töltő Trump a New Jerseyben lévő bedminsteri countryklubjában tanácskozott a kormánytagokkal. A megbeszélésen ott volt Mike Pence alelnök, Mike Pompeo külügyminiszter, Mark Esper, a védelmi tárca irányítója, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke, Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője és Zalmay Khalilzad, az amerikai kormány afganisztáni és pakisztáni ügyekkel foglalkozó különmegbízottja. Khalilzad a héten tért vissza a tárgyalási fordulójáról, és a hét végén indul Katarba újabb tárgyalásokra a tálibokkal.

Amerikai lapértesülések szerint Khalilzad az újabb tárgyalási fordulón véglegesítheti a békemegállapodás részleteit a tálibokkal.

A Bedminsterben tartott megbeszélésről nem adtak részletes tájékoztatót. Hogan Gidley, a Fehér Ház egyik szóvivője csupán annyit jegyzett meg, hogy a tálibokkal és az afgán kormány képviselőivel folytatott tárgyalásokról volt szó. Donald Trump egyik péntek esti Twitter-bejegyzésében arról írt, hogy a megbeszélés "nagyon jó" volt. Majd hozzáfűzte: "úgy tűnik, hogy lehetséges egy megállapodás".

Mike Pompeo pénteken este közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "folyamatosan, szorosan együttműködve az afgán kormánnyal, változatlanul elkötelezettek vagyunk az átfogó békemegállapodás elérése iránt". A külügyminiszter hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás magában foglalja majd az erőszak csökkentését és a tűzszünetet, valamint - mint fogalmazott - "biztosítja azt is, hogy afgán földről soha többé ne lehessen fenyegetést intézni az Egyesült Államok, vagy szövetségesei ellen".

Donald Trump többször is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok véget akar vetni katonai jelenlétének Afganisztánban, Mike Pompeo pedig júniusban Kabulban - ahol előre be nem jelentett látogatást tett - arról beszélt, hogy az amerikai kormány még szeptember eleje előtt szeretné tető alá hozni a békeegyezményt a tálibokkal. A tálibokkal kötött amerikai egyezség megnyitná az utat az afgán kormány és a tálibok közötti megállapodás előtt is.

Washington már korábban bejelentette, hogy az egyik tárgyalási fordulón Katarban "keretmegállapodást" kötött a tálibokkal. Ennek értelmében az amerikaiak és szövetségeseik kivonulnának afgán földről, cserében a tálibok ígéretet tesznek arra, hogy megakadályozzák, hogy országuk a nemzetközi terrorizmus egyik fészke legyen. Jelenleg az egyeztetések e megállapodás részleteiről folynak. Az egyik vitakérdés az, hogy az amerikaiak vezette koalíció erői maradjanak-e Afganisztánban, és ha igen, meddig, hol és hogyan segítsenek az afgánoknak a terrorellenes küzdelemben, és az afgán biztonsági erők kiképzésében.

Jelenleg mintegy 14 ezer amerikai katona tartózkodik Afganisztánban, s mintegy hétezren vesznek részt a terrorellenes hadműveletekben.

