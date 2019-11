Külföld :: 2019. november 3. 11:44 ::

BoJo nagyon sajnálja, hogy nem jött össze a halloween, de szilveszterkor kilépnek az EU-ból - ha beledöglik is

Mélységesen sajnálja Boris Johnson, hogy október 31-re nem sikerült levezényelnie a Brexitet – erről a brit miniszterelnök a Sky News hírcsatornának adott interjúban beszélt. Johnson korábban azzal igyekezett nyomatékosítani elszántságát, hogy többször közölte: ha beledöglik, akkor is véghez viszi a kilépést az október végi határidőre – ebben épp úgy a parlament akadályozta meg, mint elődjét, Theresa May-t az előző két határidő betartására.

Johnson az interjúban arról is beszélt, hogy ha sikerül kormányt alakítania a december 12-i választást követően, akár december közepére elfogadtathatja a Brexit-megállapodást. Ebben az esetben elvben halloween helyett szilveszterkor kiléphetnek az EU-ból.

Arra jó esélye, hogy megnyerje az előrehozott voksolást: a legfrissebb közvélemény-kutatások alapján pártja nem csak a legnépszerűbb, de növelni tudta előnyét az ellenzék fő ereje, a Munkáspárt előtt. (Előbbi 37, utóbbi 24 százalékot tudhat magának.)

Mivel a brit választási rendszerben nem pártlistára, hanem egyéni képviselőkre voksolnak, ezért nehezebb megjósolni, meglesz-e egyedül a toryknak a kormányzáshoz szükséges többség. Pláne, hogy a nyíltan euroszkeptikus, Nigel Farage által alapított Brexit-párt 11 százalékon áll ugyan, ám esélyesnek tűnik, hogy a Brexit-párti szavazók is inkább egy konzervatív jelöltre adják le voksukat. Johnson is ezzel kalkulál, így most azt közölte: kizárja, hogy bármilyen párttal paktumot kötne, mivel nem látja értelmét.

Farage közben a BBC-n nyilatkozott, és bejelentette: „a Brexit ügyét kívánja szolgálni”, ezért inkább nem is indul képviselőjelöltként a decemberi választáson.

A Sky News műsorvezetője kérdezte Boris Johnsont arról az interjúról is, amelyet Donald Trump adott Farage-nak, és amelyben az amerikai elnök arról beszélt, hogy ha az Egyesült Királyság a jelenlegi, az EU-val letárgyalt feltételek mellett lép ki a közösségből, az akadálya lehet egy kétoldalú szabadkereskedelemnek az USA és a szigetország között. A brit miniszterelnök szerint a megállapodás a lehető legjobb, és Trump „tévedésben van”, amikor úgy gondolja, ez akadálya a kétoldalú kereskedelemnek.

