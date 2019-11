Külföld :: 2019. november 23. 16:25 ::

Már a katalán függetlenségi törekvésekről is az oroszok tehetnek

Belepiszkált-e Oroszország a katalán válságba – erre keresi a választ a spanyol bíróság, amelyik egy orosz katonai hírszerzéssel kapcsolatban álló csoport után nyomoz. Ez a csoport számítógépes támadással és kampánnyal támogathatta a katalán függetlenségi törekvéseket.

A gyanú szerint ez a tevékenység illeszkedik Oroszország Európát destabilizáló törekvéseihez.

A célkeresztbe került csoportban egy Szergej Fedotov nevű kém, és további négy ügynök tevékenykedett.

Az ügyet jól ismeri a Cadena SER újságírója.

- Nyomoznak Fedotov után, mert 2017 novemberében lépett be Spanyolországba, egy hónappal az alkotmányellenes katalán függetlenségi népszavazást követően – mondja Pilar Velasco.

A csoport már egy évtizede foglalkozik propagandaterjesztéssel a közösségi médiában. Feltételezések szerint a sejt a tevékenységét ahhoz hasonlóan végezte, mint ahogy más európai krízisek esetében.

- Most Spanyolországban nyomoznak ellenük, de számos európai ország hírszerzése is úgy tartja számon őket, mint a zavarkeltés szakértőit. Akiknek a neve kapcsolatba hozható Nagy-Britanniában a Brexittel és a Szkripal-üggyel, de a bulgáriai destabilizációs tevékenységekkel is – sorolja az újságíró.

A beavatkozás nemcsak az orosz hírszerzés, hanem három nemzetközi és két orosz bankon keresztül folyatott pénzekkel is történt.

- A Nemzeti Rendőrség nyomozása kiterjed a több millió dolláros pénzmozgások nyomon követésére. Ezt évekre visszamenőleg érdemes lenne lekövetni a Spanyolország-Oroszország "útvonalon". De egyelőre a függetlenségi referendum előtti és utáni egy évre fókuszál a vizsgálat. Moszkva tagad, az orosz nagykövet pedig azzal vádolja a médiát, hogy a nyilvánosságra hozott információkkal rombolja a két ország kapcsolatait.

(Euronews)