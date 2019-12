150 országból mintegy negyedmillió ember költözött Izraelbe az elmúlt évtizedben. Friss statisztikák szerint 2019-ben akartak a legtöbben alijázni – írja a slomóista, Fidesz-közeli Neokohn.

A Jewish Agency hétvégi adatait a The Times of Israel közölte . Ebből az is kiderül, hogy 2009 és 2019 között továbbra is a legtöbben a volt Szovjetunió területeiről költöztek Izraelbetöbb mint 100 ezren. (Oroszországból 66 800, Ukrajnából 45 670 ember alijázott.)