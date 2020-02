Külföld :: 2020. február 21. 17:32 ::

NYT: Moszkva Trump újraválasztását támogatja

Moszkva Donald Trump amerikai elnök újraválasztását támogatja – írta a The New York Times című napilap az internetes oldalán helyi idő szerint csütörtök este, utalva arra a zárt ajtók mögötti tájékoztatóra, amelyet a hírszerzés egyik szakembere tartott amerikai törvényhozóknak.

A tájékoztatót február 13-án tartották a képviselőház hírszerzési bizottsága tagjainak. A liberális lap meg nem nevezett forrásai szerint Donald Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről. Az elnök – a The New York Times szerint – úgy véli, hogy ezt az információt a demokrata párti politikusok fegyverként használhatják ellene a választási kampányban.

A tájékoztató utáni napon Trump állítólag felelősségre is vonta Joseph Maguire ügyvezető igazgatót, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetőjét, amiért lehetővé tette az esemény megtartását. Az elnök külön nehezményezte Adam Schiffnek, a képviselőház hírszerzési bizottsága demokrata párti vezetőjének a jelenlétét. Schiff volt az elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) egyik legaktívabb szorgalmazója.

A képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus politikusai kétségbe vonták a hírszerzés azon következtetését, hogy Moszkva Trumpot támogatná. Azzal érveltek, hogy az elnök keményen lépett fel Oroszországgal szemben, egyben az európai biztonságot is erősítette.

A The New York Times értesülései szerint néhány hírszerzési szakértő azt mondta, hogy amennyiben a tájékoztatót tartó tisztségviselő kevésbé félreérthetetlenül fogalmazott volna, vagy néhány következtetést nem fejt ki részletesen, akkor valószínűleg nem dühítette volna fel a republikánusokat. A lap meg is nevezte a tisztségviselőt: Shelby Piersont, a választások biztonságosságáért felelős szakembert, akit szókimondó, nyersen fogalmazó emberként írt le.

A lap információit a DNI nem kívánta kommentálni, a Fehér Ház pedig nem reagált az újság megkeresésére. Hasonlóképpen elhárította a nyilatkozatot a képviselőház hírszerzési bizottsága is.

(MTI)

Frissítés: Kreml: Valótlan és paranoid állítás

Valótlan és paranoid az amerikai hírszerzésnek az az állítása, miszerint Oroszország beavatkozik a 2020-as amerikai elnökválasztási küzdelembe - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken Moszkvában.

"Ezek újabb paranoid állítások, amelyek sajnálatunkra mind gyakoribbakká válnak a választások közeledtével. Természetesen semmi közük sincs a valósághoz" - hangoztatta Peszkov.

A szóvivő a The New York Times egy csütörtöki közlésére reagált. A lap egy, az amerikai hírszerzés által a kongresszus tagjai számára megtartott, zártkörű tájékoztatóra hivatkozva azt írta, hogy Moszkva támogatja Donald Trump amerikai elnök újraválasztását, és már lépéseket tett ennek érdekében.

(MTI)