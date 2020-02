Külföld :: 2020. február 24. 07:33 ::

Demokrata reklamáció Nevadában - a nagyon libsik és a latinók ültették nyeregbe a zsidót

Reklám





Pete Buttigieg demokrata párti elnökjelölt-aspiráns vasárnap szabálytalanságokat vélelmezett a szombaton Nevadában tartott előválasztások (caucus) szavazatszámlálásainál.

A politikus levelet küldött a nevadai Demokrata Párt vezetőségének, és kérte a korai szavazás részletes eredményeinek nyilvánosságra hozatalát is, választókerületenként. A korai szavazással a választás előtti napokban, levélben lehetett voksolni. Kérte az esetleges hibák korrigálását is.

Molly Forgey, Nevada Demokrata Pártjának kommunikációs igazgatója közleményében leszögezte, hogy a korai szavazatokat és a választás napjának voksait a párt lépésről lépésre, folyamatosan hozza nyilvánosságra. "Soha nem jeleztük, hogy az eredményeket körzetenként nyilvánosságra hozzuk, és ezen a gyakorlatunkon most sem kívánunk változtatni" - fogalmazott a kommunikációs igazgató. Hozzáfűzte, hogy amennyiben Buttigieg kampánya megkérdőjelezi az eredményeket, akkor azt hivatalos formában tegye meg.

Hari Sevugan, Buttigieg kampányának helyettes vezetője szerint hajszálnyi a különbség a jelölőgyűléseken második és harmadik helyet elért két politikus - Buttigieg és Joe Biden - között. "Mivel felvetettük a nevadai Demokrata Pártnak a szabálytalanságokat és egy sor más, megoldatlan kérdést, még nem világos, hogy mi lesz a végeredmény" - fogalmazott Sevugan egy televíziós interjúban.

Bár a szavazatok számlálása még vasárnap is tartott, Bernie Sanders vermonti szenátor egyértelmű győzelmet aratott Nevadában. Ahogyan a The New York Times című lap fogalmazott: nemcsak győzött, hanem erőfölényre tett szert. Vasárnap délelőtt a voksok 60 százalékának feldolgozása után 46 százalékos szavazataránnyal végzett az élen. A második helyen Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke a választók 19 százalékának, Pete Buttigieg, egy indianai kisváros volt polgármestere pedig 15 százalékuknak a támogatottságát tudhatta magáénak. Buttigieg egyébként még szombaton este gratulált Sanders szenátornak, de közben beszédében kifejtette, hogy Sanders egy olyan hajlíthatatlan ideológiai forradalomban hisz, amely nem számol a legtöbb demokrata párti emberrel, "a legtöbb amerikairól már nem is szólva".

A The New York Times című lap elemzése szerint Sanders nevadai győzelme három társadalmi rétegnek köszönhető: a fiataloknak, a nagyon liberális szavazóknak és a spanyolajkú közösségnek, amely nagy lélekszámú ebben az államban. A spanyolajkúak körében kivívott támogatottságot különösen fontosnak tartják, mert az úgynevezett szuperkedden - március 3-án, amikor egyszerre 14 tagállamban voksolnak - Texasban és Kaliforniában is szavaznak, s ezekben az államokban szintén nagy spanyolajkú közösségek élnek.

A The Wall Street Journal úgy fogalmazott a magát demokratikus szocialistának nevező Sanders győzelméről: "sok támogatója talán nem is tudja, hogy mit jelent a gyakorlatban a szocializmus, de örömmel látják a társadalmi igazságosság és Amerika valamennyi egyenlőtlensége kormányzati felszámolásának haragos követelését". A lap elemzése Sanderst valószínűsíti a Demokrata Párt elnökjelöltjének.

(MTI)