Az izraeli elnök a parlamentre ruházta a kormányalakítás jogát

Reuven Rivlin államelnök az izraeli parlamentre, a kneszetre ruházta a kormányalakítás jogát, miután Beni Ganz, a centrista Kék-fehér párt elnöke nem tudott kormányt alakítani - jelentette a helyi média csütörtökön.

A kneszetben így bármely képviselő kéthetes kormányalakítási megbízatást kaphat, ha maga mögé állít a százhúsz tagú képviselőházban legalább hatvanegy képviselőt.

Ha senkinek sem sikerül megszereznie a többség támogatását és kabinetet létrehoznia, akkor három hét múlva a kneszet automatikusan feloszlatja magát, és kiírják a kilencven napon belül megtartandó újabb (immár negyedik) parlamenti választást.

A helyi szakértők szerint a Likud pártot vezető és az átmeneti kormányt irányító Benjámin Netanjahunak kedvező - a Likudnak a koronavírus-válság fenyegetése közepette negyven mandátumot ígérő - közvélemény-kutatási adatok az újabb választásokat valószínűsítik, noha számos képviselőnek személyes érdeke a kormányalakítás, mert ugyanezen felmérések szerint semmi esélyük nincs rá, hogy bejussanak a következő parlamentbe.

Közéjük tartozik Joáz Handel és Cví Hauzer, akik kiléptek a Likuddal rivális Kék-fehér pártból, és ketten önálló, a Kék-fehértől jobbra álló frakciót alakítottak A Föld (Izrael) Útja (Derech Erec) néven. Ha a következő háromhetes időszakban ők csatlakoznak Netanjahuhoz, akkor a baloldali pártszövetségből kivált, a következő parlamentből várhatóan szintén kieső és Netanjahu mellé állt Orli Levy-Abukszisz képviselőnővel együtt már hatvanegy törvényhozó támogatja Benjámin Netanjahut, és velük megalakíthatja újabb kormányát.

Avigdor Liberman, a jobboldali Izrael a Hazánk párt elnöke csütörtök reggel felszólította a kneszet elnökévé megválasztott Beni Ganzot, hogy terjessze a plénum elé pártja törvényjavaslatait, melyek megakadályozzák köztörvényes ügyek vádlottainak miniszterelnök-jelöltségét, és ezzel Netanjahu kormányfőjelöltségét a következő választásoktól.

Liberman az alaptörvény olyan módosítását is követeli, amely vádemelés esetén előírja a miniszterelnök lemondását is, ez eddig csak a miniszterek számára volt követelmény. A pártelnök annak az indítványnak a megvitatását és megszavaztatását is szorgalmazza, amely a miniszterelnök hivatali idejét két egymást követő ciklusra korlátozná, valamint az izraeli szuverenitás kiterjesztését a Jordán-völgy felett.

Izraelben egy éven belül háromszor tartottak parlamenti választásokat, melyek után azonban nem sikerült kormányt alakítani.

