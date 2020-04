Külföld :: 2020. április 17. 12:55 ::

Kijevben már veszélyes levegőt venni a csernobili zónából és a környékről érkező füst miatt

Reklám





A felerősödött szél miatt ismét belobbant három helyen a tűz a csernobili övezetben csütörtökön délután, amit a tűzoltók ugyan még aznap megfékeztek, de eközben Kijev levegője olyan mértékben szennyezetté vált, ami már veszélyes az egészségre - derült ki pénteki ukrán híradásokból.

Ukrán hírportálok arról számoltak be, hogy péntekre virradóan a QIAir légszennyezettségi adatokat közlő internetes oldal Kijevet a világ legszennyezettebb levegőjű városaként tüntette fel, és a veszélyes kategóriába sorolta.

Pénteken Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a csernobili övezetbe látogatott. A helyszínről élő adásban a Facebookon közzétett videoüzenetében arról számolt be, hogy a nyílt tüzeket valóban sikerült eloltaniuk a szakembereknek, de kell még néhány nap a parázsló gócok eloltásához. Biztosított afelől, hogy a mérések alapján a radioaktív sugárzás szintje nem haladta meg a megengedett mértéket.

A Kijevet beborító füstről azt mondta, hogy az csak részben érkezett a csernobili zónából, mert Kijev megye más területein is voltak tüzek, és Zsitomir irányából is kapott füstöt a főváros. Előző nap Zsitomir megyében is tűz ütött ki mintegy 50 hektáron. Emellett mindkét régióban, azaz Kijev és Zsitormir megyében is a meteorológusok úgynevezett porvihart jeleztek csütörtökön.

Klicsko mindazonáltal továbbra is arra kérte pénteken a fővárosiakat, hogy maradjanak otthonaikban, és lehetőleg tartsák zárva a lakásuk ablakait.

A csernobili tiltott övezetben már április 4. óta küzdenek a lángokkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a csütörtökön fellobbant tüzek nem voltak jelentősek, és komoly erőket vetettek be, így azokat sikerült is viszonylag hamar megfékezniük. Több mint ezer szakember vett részt a tűzoltásban 120 technikai eszközzel, beleértve két helikoptert. Ezt megelőzően már keddre eloltották az addig fellobbant összes nyílt tüzet, akkor az eleredt eső is a segítségükre sietett. Szakértők szerint Kijev levegőjét is egy kiadós eső tudná hatékonyan megtisztítani.

(MTI)