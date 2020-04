Külföld :: 2020. április 29. 16:52 ::

Visszatért Nigerbe a járványos gyermekbénulás

Ismét járványos gyermekbénulásos eseteket jelentettek Nigerből, nem sokkal az után, hogy a koronavírus-járvány miatt az országban felfüggesztették a betegség elleni oltókampányt - jelentette szerdán az AP hírügynökség az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményére hivatkozva.

A szervezet két gyerekről tud, akik elkapták a betegséget, közülük egy lebénult. Pascal Mkanda, a WHO gyermekbénulással foglalkozó afrikai irodájának a koordinátora szerint a megbetegedések száma vélhetően nőni fog, mert ilyen rövid idő alatt nem tudnak megbízható immunizációs kampányt elindítani.

A WHO és a vele együttműködő szervezetek április elején jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt legalább június 1-ig le kell állítaniuk minden, járványos gyermekbénulás elleni oltókampányt, noha azt is hangsúlyozták, hogy ez elkerülhetetlenül megbetegedésekhez fog vezetni.

A járványos gyermekbénulás megszüntetéséhez a gyerekek több mint 90 százalékának az immunitására van szükség, ám a több millió egészségügyi dolgozó részvételével zajló oltási kampányok során nem lehet betartani a koronavírus miatt elrendelt társadalmi távolságtartás szabályait.

Afrikában Nigerrel együtt 15 ország küzd a járványos gyermekbénulással, amelyet a szájon át adható vakcina anyagában lévő mutálódott vírus okoz.

Egészségügyi szakemberek eredetileg úgy vélték, 2000-re sikerül megszüntetni a gyermekbénulást, ám ez a határidő optimistának bizonyult.

A járványos gyermekbénulás, latinul poliomyelitis vírusos megbetegedés, amely az esetek egy részében izomsorvadást okoz, amely akár halálos is lehet, ha létfontosságú szerv, például a tüdő tágulásáért felelős rekeszizom esik áldozatául.

