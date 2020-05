Külföld, Zsidóbűnözés :: 2020. május 14. 17:47 ::

Ez nem Gyöngyösi-féle nyelvbotlás: a szervezett bűnözés elleni ukrán rendőrség parancsnoka tényleg listázni akarta a zsidókat

Az ukrajnai zsidó vezetők durva antiszemitizmussal vádolják a rendőrséget, miután annak vezetője azt kérte Kolomija város hitközségi elnökétől, hogy írjon össze minden helybeli zsidót, a lakcímüket és mobiltelefonszámukat is feltüntetve. Egyben arra is kérte a hitközségi vezetőt, hogy az említett város egyetemein tanuló zsidó hallgatókat is írja össze. A történet csak múlt vasárnap vált ismertté, s a listázási szándék miatt Ukrajnában, Izraelben és Amerikában is áll a bál – írja a Zsidó Hírügynökség (JTA) és a Jedi’ot Áháronot izraeli újság.



Eduard Dolonszkij, az Ukrajnai Zsidó Bizottság elnöke (fotó: Twitter)

A fentebb említett két médium által is mellékelt ukrán nyelvű rendőrségi dokumentum (a listázásra „felkérő” levél) dátumozásából kiderül, hogy a nyugat-ukrajnai Kolomija város zsidó hitközségi elnökének, Jakob Zalichernek címzett rendőrségi levelet még 2020. február 18-án megírták. A levél tartalma azonban csak most vasárnap vált ismertté, miután a dokumentum fénymásolatát Eduard Dolonszkij, az Ukrajnai Zsidó Bizottság elnöke közzétette a Twitterén:

Kérem, közölje velünk a kolomijai zsidó vallási közösséggel kapcsolatos következő információkat:

1. A közösség szervezeti szabályzatát.

2. A zsidó közösség tagjainak nevét, mobiltelefonszámát és lakcímét.

3. Kolomija város egyetemein tanuló zsidó hallgatók nevét.

Ez olvasható a fölszólításban, amelynek aláírója Mihájlo Bánek, a szervezett bűnözés elleni rendőrség országos parancsnoka.



A listázásra fölszólító rendőrségi levél (fotó: Twitter)

Mindesetre, Ukrajnában a zsidólistázás hatósági szándékának nyilvánosságra kerülése, tehát vasárnap óta áll a bál. Joél Leon rabbi, Izrael Kijevben akkreditált nagykövete az ügyben már tegnapelőtt erélyes hangú tiltakozást juttatott el Vologyimir Zelenszkij ukrajnai államelnök hivatalvezetőjének. Az ukrán rendőrség ezután rögtön közölte, hogy kivizsgálják az ügyet, és ünnepélyesen bocsánatot fognak kérni a zsidó közösségtől. Tegnapelőtt már két amerikai szenátor is erélyesen elítélte az ukránok zsidólistázási szándékát, s követelték a súlyos antiszemita eset kivizsgálását, s a szándék felvetőinek felelősségre vonását.



Joél Leon izraeli nagykövet és Vologyimir Zelenszkij államfő - két jó barát

A Kolomija város zsidó hitközségi elnökének címzett fölszólító levélben arról nem történik említés, hogy miért éppen az ottani zsidókat tüntetették ki ezzel a megkülönböztetett figyelemmel. A rendőrség később, természetesen a botrány kirobbanása után azonban közölte: ez a szokástól eltérő információgyűjtés

a szervezett és etnikai alapú bűnszervezetek elleni küzdelem részét képezi.

Jakob Zalicher, a kolomijai zsidó hitközség elnöke azonban megtagadta az információadást, s közölte a rendőrparancsnokkal, hogy csak az erre vonatkozó bírósági döntésre hajlandó listázni a helybeli zsidókat.

Eduard Dolinszkij, az Ukrajnai Zsidó Bizottság elnöke az üggyel kapcsolatban a Twitter-oldalán ezt írta: „1941-ben a nácik és segítőik is azt követelték az ukrán rendőrségtől, hogy adják ki nekik a zsidók listáját. Ami most történt, az gyalázat és durva antiszemitizmus. S ez az antiszemita eset azért is különösen veszélyes, mert azt a törvényesség betartatására hivatott hatóság követte el. Más szóval, egy olyan hatóság, amelynek éppen az általa is terjesztett antiszemitizmus elleni küzdelem lenne a feladata”, írja az ukrajnai zsidó vezető.

Joél Leon izraeli nagykövet Vologyimir Zelenszkij elnöki hivatalvezetőjének írt levele után nem sokkal az izraeli diplomatát fölhívta telefonon Ukrajna országos rendőrfőkapitánya, aki bocsánatot kért, és egyben elítélte a történteket. (Ezek szerint az ukránok néha azért tudják, hogy hol a határ, illetve kikkel szemben és mit engedhetnek meg maguknak – H. J.) Az országos rendőrkapitány egyben azt is közölte az izraeli rabbi-diplomatával, hogy a rendőrség kivizsgálja az esetet, és hivatalos bocsánatkérést is közzétesz. De ez még semmi, mert Jevhen Bozsok ukrán külügyminiszter-helyettes (aki tavaly nyáron szeparatizmussal vádolta az őshonos kárpátaljai magyarságot és annak képviseleti szervezetét, a KMKSZ-t – H. J.) szintén fölhívta telefonon az izraeli nagykövetet, és illedelmesen bocsánatot kért a rendőrség antiszemita megnyilvánulásáért. Ja, és erélyesen el is határolódott.

Az igazán megrettentő feketeleves azonban Ukrajna nagy barátjától, Amerikából érkezett: a demokrata párti Jacky Rosen és a republikánus James Lankford szenátor május 12-én levelet írt az ukrán kormánynak, s mélységes aggodalmukat fejezték ki, amiért egy magas rangú rendőrtiszt a szervezett bűnözés elleni küzdelemre hivatkozva követelte Kolomija város zsidóinak listázását.

Egy teljes zsidó közösséget belekeverni a szervezett bűnözés elleni rendőrségi vizsgálatba, az piszkos antiszemita megnyilvánulás, amely arra a sötét korszakra emlékeztet, amikor Európában személyes adataik közlésére kényszerítették a zsidókat. Kérjük az ukrán kormányt, hogy vizsgálja ki ezt az incidenst, büntessék meg a felelősöket, s a kormány újfent kötelezze el magát az antiszemitizmus minden megnyilvánulása elleni küzdelemre - olvasható a többi között az amerikai szenátorok levelében.



Jacky Rosen és James Lankford szenátor parancskiadó levele az ukrán kormány részére

Mi is kíváncsian várjuk, hogy valóban megbünteti-e a kijevi kormány a Kolomija városban történt antiszemita incidens felelőseit. Meg azt, hogy amerikai szenátorok mikor emelik fel feddő szavukat az őshonos kárpátaljai magyarság anyanyelven történő oktatását megnyomorító ukrán törvények ellen.

