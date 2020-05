A cionistáknak, s a vasárnap akarata ellenére mégiscsak bíróság elé álló Binjámin Netanjáhu miniszterelnöknek ez a perzsa illusztráció úgy kellett, mint egy falat kenyér. Tegnaptól kezdve ugyanis a nemzetközi és az izraeli sajtó már nem Bibi köztörvényes bűncselekményeivel, a megszállt palesztin területeken lankadatlanul folyó zsidótelepítéssel és a nemzetközi törvényeknek fittyet hányó újabb terület-bekebelezés előkészületeivel foglalkozik, hanem azzal, hogy a perzsák akarják megvalósítani a Harmadik Birodalom egyik célkitűzését, „a zsidókérdés végleges megoldását”.

’Áli Hámenei ajatolláh, Irán egyébként nem perzsa, hanem azeri származású legfelsőbb vallási vezetője ugyanis mentőövet dobott a fuldokló, ám Iránra mindenáron katonai csapást mérni - vagy Amerikával méretni - szándékozó Bibinek. A Twitter-oldalára kitett színes rajzon, pontosabban a kelet-jeruzsálemi Templom-hegyen álló, s az iszlám harmadik legszentebb imahelyének számító El-Ákszá mecset előtti térségen egy mozgalmas, népünnepélyszerű jelenet van ábrázolva. A rajz valójában az izraeli megszállás alóli felszabadulás utáni, ma még csak álmodott palesztin népünneplést jeleníti meg: láthatók itt fegyveres palesztin katonák, fellobogózott katonai járművek, a palesztin zászlót, a Hizbulláh lobogóját, illetve a néhai Homeini ajatolláh, a nemrégen meggyilkolt Kászem Szolejmáni, Hászán Nászrálláh és magának, ’Áli Hámeneinek a fényképét magasba emelő katonák és polgári személyek.

A botrányt végül is az váltotta ki, hogy a színes rajz fölirataként perzsául ez olvasható: „Palesztina egyszer majd szabad lesz”. Alatta, egy sorral lejjebb, kissé soványabb betűkkel szedve pedig maga a botránykő: „A végső megoldás: ellenállás egészen a népszavazásig”.

A rajz kitétele után nem sokkal már meg is kezdődött a szóváltás az iráni legfelsőbb vallási vezető, az amerikai külügyminiszter és az izraeli miniszterelnök között.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ugyancsak Twitteren fejezte ki mélységes fölháborodását Hámenei szavai fölött:

Az Amerikai Egyesült Államok elítéli a legfelsőbb vezető gusztustalan és gyűlöletes antiszemita megjegyzéseit. Az ilyeneknek nincs helye a Twitteren vagy bármilyen más közösségi oldalon. Tudjuk, hogy Hámenei aljas retorikája nem képviseli az iráni nép hagyományos toleranciáját. Irán a terror legnagyobb pénzelője a világon, antiszemita, s cáfolja a holokauszt megtörténtét, pénzt és fegyvert küld az Izrael-ellenes terroristáknak – s most pedig közzéteszi a nácik végső megoldását sürgető felhívását. Kérdezem a világ nemzeteitől – vajon olyan ember ez, akiben bízni lehet, miközben gyilkos fegyver van a kezében?

Bijámin Netanjáhu is válaszolt ’Áli Hámenei rajzos Twitter-bejegyzésére:

’Áli Hámenei ezután válaszolt Bibi és Pompeo harcias üzenetére:

Mi mindenütt támogatjuk és segítjük mindazon államokat és csoportokat, amelyek szembeszállnak a cionista háborúval, illetve harcolnak is ellene. A cionista rendszer bebizonyította, hogy nem tart be semmilyen egyezményt, s egyben azt is, hogy kizárólag az erő nyelvén ért. A cionista rendszer jellegénél fogva alkalmatlan a békére, mert a cionisták mindig csak növelni szeretnék a területeiket.