Külföld :: 2020. június 1. 23:46 ::

Boncolási jegyzőkönyv: a rendőri intézkedés okozta George Floyd halálát

Reklám





A család kérésére újabb boncolás volt, ennek hétfőn délután nyilvánosságra hozott eredménye szerint a 46 éves George Floyd a durva rendőri intézkedés miatt halt meg. A néger Floyd halála nyomán országos zavargások törtek ki az Egyesült Államokban.

A május 25-én este Minneapolisban egy rendőri intézkedés után meghalt Floyd családja nem fogadta el a hivatalos boncolási jegyzőkönyvet, és újabb szakértőt kért fel a vizsgálatok elvégzésére. Az eredményt a család ügyvédje, Ben Crump ismertette hétfőn délután. Az újabb boncolási jegyzőkönyv szerint a férfi halálát fulladás okozta, amelyet a hosszú percekig - a rendőrségi jelentés szerint 8-9 percig - a nyakán térdelő rendőr idézett elő. A halál körülbelül az ötödik percben állt be - olvasható az új halottkémi jelentésben. Az újabb boncolást két orvos, Michael Baden és Allecia Wilson végezte. Baden az az orvos, aki a New Yorkban 2014-ben, szintén rendőri erőszak következtében meghalt afroamerikai Eric Garner boncolását vezette.

A múlt héten nyilvánosságra hozott hivatalos halottkémi jelentésben az állt, hogy a holttest "nem mutatott olyan fizikai bizonyítékot, amely alátámasztaná a trauma miatti fulladás vagy fojtogatás diagnosztizálását". A rendőrség által kiadott dokumentum azt állapította meg, hogy Floyd halálához "hozzájárulhatott korábbi egészségi állapota, beleértve a koszorúér-betegségét és a magas vérnyomást".

George Floydot négy rendőr igazoltatta, és egyikük, Derek Chauvin térdelt a férfi nyakára. Floyd csak annyit tudott suttogni, hogy nem kap levegőt. Beszállították a rendőrőrsre, és azonnal mentőt hívtak hozzá, de már nem tudták megmenteni.

A négy rendőrt másnap elbocsátották, Derek Chauvint pedig három nap elteltével letartóztatták, és gyilkosság gyanúja miatt vádat emeltek ellene. Azóta kiderült az is, hogy az erőszakos rendőrnek már korábban is voltak túlkapásai, de az akkori ügyész nem indított eljárást ellene. Az akkori ügyész Amy Klobuchar volt, aki jelenleg demokrata párti szenátor Washingtonban, és versenyben volt a Demokrata Párt elnökjelöltségéért is.

(MTI nyomán)