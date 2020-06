Külföld :: 2020. június 17. 18:45 ::

Van humoruk az afrikai országok vezetőinek: miközben náluk fehéreket gyilkolásznak, ők a George Floydokért aggódnak

Több afrikai ország is mozgósít az ENSZ-ben azért, hogy az Emberi Jogi Tanács vizsgálja ki az Egyesült Államokban és más országokban is tapasztalható "szisztematikus rasszizmust és rendőri erőszakot". Az erről szóló határozattervezetbe betekinthetett kedden az AFP hírügynökség.

A témáról rendkívüli vita lesz szerdán a genfi székhelyű tanácsban. A határozattervezetben a kezdeményezők szigorúan elítélik "a rendfenntartó erők rasszista diszkriminatív és erőszakos gyakorlatát az afrikaiakkal és az afrikai származásúakkal szemben, valamint az amerikai és más országbeli büntetés-végrehajtás strukturális rasszizmusát". Követelik, hogy az ENSZ állítson fel független nemzetközi vizsgálóbizottságot, olyan magas szintű testületet, amely a világban időről időre felmerülő nagy válságokkal foglalkozik majd. Ennek a bizottságnak az volna a feladata szerintük, hogy igazságszolgáltatás elé állítsa az erőszakcselekmények elkövetőit, de azt is vizsgálnia kellene, hogy az adott ország, állam kormánya hogyan reagál a válságra, a tüntetésekre. A kezdeményezők azt szeretnék, ha ez a bizottság egy éven belül felállna.

Az amerikai külügyminisztérium egy meg nem nevezett magas rangú tisztségviselője nevetségesnek nevezte a kezdeményezést. Elmondta, hogy a május 25-én Minneapolisban rendőri intézkedés közben megölt George Floyd ügyében mind a négy bűnrészes rendőrt emberölés vádjával bíróság elé állítják, és hogy Minnesota állam engedélyezte a per tévés közvetítését. "Ennél átláthatóbban nem lehet csinálni. Mi, az Egyesült Államokban nem félünk elismerni, ha valamilyen rossz dolog történt. Nem félünk elismerni, hogy van faji diszkrimináció. Viszont nem akarjuk, hogy kettős mércét alkalmazzanak velünk szemben" - jelentette ki. Megjegyezte: csalódott amiatt, hogy a Dél-afrikai Köztársaság is a kezdeményezők között van.

Egy másik amerikai diplomata pedig úgy nyilatkozott: a vizsgálóbizottság felállítását kezdeményező afrikai országok között vannak olyanok, amelyek elfedik az igazságot, erőszakkal fojtják el a bírálatot, nincs semmilyen demokratikus kötelezettségük, még az alapvető szabadságjogokat sem hajlandók elismerni.

Frissítés: az ENSZ egy bűnöző halálát használná ki a gyökeres változások bevezetésére

A gyarmatosítás és a rabszolgakereskedelem örökségének nevezte a faji alapú erőszakot szerdán az ENSZ emberi jogi főbiztosa, hozzátéve, hogy "jóvá kell tenni az igazságtalanságokat".

Michelle Bachelet a világszervezet Emberi Jogi Tanácsában szerdán kezdődött rendkívüli ülésen elítélte a "faji alapú erőszakot" (kivéve persze a fehérek ellen irányulót), a "rendszerszintű rasszizmust" és a "diszkriminatív rendőrségi fellépéseket".

Leszögezte: évszázadok óta tartó erőszakot kell jóvátenni, egyebek közt hivatalos bocsánatkérések formájában.

Hangsúlyozta, hogy ma is sok afrikai származású ember válik aránytalan hatósági fellépés áldozatává világszerte.

"Tartozunk azoknak, akik már nincsenek köztünk, s azoknak is, akik még nincsenek, hogy kihasználjuk ezt a pillanatot, és gyökeres változásokat vezessünk be" - szögezte le, egyúttal határozott fellépést sürgetett nem csupán a bűnüldöző szerveken, hanem más intézményeken belül is. Kiemelte a rossz egészségügyi ellátást és az egyenlőtlen oktatási rendszert.

"Elfogyott a türelem" - jelentette ki, Floydot az aránytalan rendőri erőszak szimbólumának nevezve.

Videóüzenetben felszólalt a bűnöző néger testvére, Philonise is, aki a rendőrök által megölt "afroamerikaiak", valamint a Floyd halála miatt kirobbant tüntetéseken részt vevők elleni erőszak ügyét vizsgáló független vizsgálóbizottság megalakítását sürgette.

