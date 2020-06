Külföld :: 2020. június 25. 17:12 ::

Megint lesújtott Mel Gibsonra az "antiszemita" Hollywood

Reklám





Winona Ryder amerikai zsidó filmszínésznő és producer a The Sunday Times vasárnapi számában megjelent interjúban azt állította, hogy Hollywoodban dübörög az antiszemitizmus, s példaként fölemlítette Mel Gibsont, aki még 1995-ben megkérdezte tőle: „Te is megúsztad a kemencét?” Gibson már 2010-ben is cáfolta Ryder állítását, most pedig szóvivője útján közölte: Winona Ryder több mint egy évtizeddel ezelőtt is hazudott, és most is hazudott a sajtónak adott interjúban. Mindenesetre a zsidó bosszú elég gyorsan lesújtott Gibsonra, mert néhány nappal Rydernek a The Sunday Times-ban megjelent vádaskodása után indoklás nélkül közölték vele, hogy mégsem ő kap meg egy filmszerepet – írja a dailystar.co.uk, az israelhayom.co.il és a variety.com hírportál.



Mel Gibson és Winona Ryder (fotó: Reuters)

Amint arról mi is beszámoltunk , Winona Ryder amerikai zsidó színésznő, producer alig néhány nappal ezelőtt nyilatkozott a londoni The Sunday Times című újságnak a Hollywoodban uralkodó, már-már elviselhetetlen antiszemitizmusról. (Hogy mennyire elviselhetetlen a hollywoodi antiszemitizmus, arról alább megosztjuk a Mel Gibsonnal megtörtént legújabb esetet – H. J.) Ryder elmondása szerint Hollywoodban az egyik legveszedelmesebb antiszemita az ausztrál Mel Gibson rendező, színész és producer, aki még 1995-ben egy partin, szivarozás közben megkérdezte tőle: „Te is megúsztad a kemencét?”. Mel Gibson állítólag a partin ezután rátett még egy lapáttal, mert a Winona Ryder társaságában megjelent Kevin Aucoin nevű ismert homoszexuális sminkművész „férfitől”, a filmszínésznő jó barátjától azt kérdezte: „Ugye, nem kapom el az AIDS betegséget?”. (A „sminkművész” Mel Gibson állítólagos megjegyzése után hét esztendővel, 2002-ben, 40 éves korában elhunyt – H. J.)



Kevin Aucoin (balról) és a szeretője (fotó: K. Mazur)

Az 1995-ben tett állítólagos kijelentések óta eltelt közel negyed évszázad, s Winona Ryder csak most, a The Sunday Times múlt vasárnapi számában megjelent interjúban tartotta fontosnak feltárni a zsidók által amúgy is antiszemitának tartott Gibson egykori megjegyzéseit. Sokan azt hitték, hogy Mel Gibson túlságosan neves és tekintélyes a filmszakmában ahhoz, hogy Winona Ryder megkésett, vagy inkább felfrissített „leleplezése” következtében a zsidók sikerrel kikezdjék. Tévedtek a naivak, mert Hollywoodban máris bejelentették: az előzetes tervekkel ellentétben nem Mel Gibson lesz a hangja Rocky Rhodes szereplőnek a Csibefutam (Chicken Run) című, 2000-ben készült animációs film átdolgozott, fölújított változatában. A Csibefutam fölújított változatát jövőre forgatják, s a film rendezője és a producere a minap indoklás nélkül közölte Mel Gibsonnal, hogy a korábbi megállapodás ellenére nem kaphat szerepet az újraforgatandó filmben.



A Csibefutam régi változatának jelenete - Mel Gibsont ebből az infantilizmusból tiltották ki

Mel Gibson szóvivője útján nyilatkozott Winona Ryder állításairól a variety.com című művészeti portálnak. A szóvivő elmondta: Mel Gibson cáfolja a neki tulajdonított megjegyzéseket. A The Sunday Timesnak adott múlt vasárnapi nyilatkozatában elhangzott állításával ellentétben Winona Ryder már 2010-ben is beszélt a sajtónak Gibson 1995-ben tett állítólagos antiszemita és „homofób” megjegyzéseiről, mire Mel Gibson már akkor szerette volna rendezni viszonyát Winona Ryderrel, ám az utóbbi erre nem volt hajlandó. Mel Gibson szóvivője Winona Rydernek a The Sunday Times-ban vasárnap napvilágot látott újabb, felfrissített vádaskodására válaszként elmondta: „Winona Ryder több mint egy évtizeddel ezelőtt is hazudott a sajtónak adott interjúban, és most is hazudik.”

Hering J. – Kuruc.info

Frissítés: Winona Rydert korábban elítélték áruházi lopásért és vandalizmusért

Egyik olvasónk hívta föl figyelmünket arra, hogy a Winona Rydert 2001-ben elítélték áruházi tolvajlásért. A hollywoodi antiszemitizmus által évtizedek óta üldözött színésznő ugyanis közel két évtizeddel ezelőtt mintegy 5500 dollár értékű kifizetetlen ruhaneművel igyekezett kijutni az egyik Los Angeles-i áruházból, ám a biztonsági őrök lekapcsolták.

Winona Rydert egy amerikai bíróság ezért a tettéért három év felfüggesztett börtönre, 480 óra közmunkavégzésre és nagy összegű pénzbírság megfizetésére ítélte. Nos, az antiszemita Hollywood egy ilyen tolvaj bűnözőnek adott hitelt és igazat, amikor állítólagos antiszemitizmusa miatt megalázó módon visszavonták a Mel Gibsonnak már odaígért filmszerepet. Ebben nagymesterek. Magyarországon is ezt tették, teszik, például Chrudinák Alajossal és még sokan másokkal.

H. J. – Kuruc.info

Korábban írtuk: