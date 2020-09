Külföld :: 2020. szeptember 30. 14:17 ::

Nehéz eldönteni, hogy az ukrán külügyértől vagy Cihanouszkajától szenvedte el Lukasenka a nagyobb csapást

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt ezentúl a kijevi diplomácia tisztség nélkül, csak a nevén nevezi meg - jelentette be Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter beszélt szerdai online sajtótájékoztatóján.

Kulebát arról kérdezte egy újságíró, hogy Lukasenka hivatali idejének lejárta és titokban történt államfői beiktatása után miként kívánja őt megnevezni, "törvénytelenöl megválasztott, illegitim államfőnek", vagy esetleg másnak. Kuleba azt válaszolta, hogy tisztségét mellőzve egyszerűen csak a nevén: Aljakszandr Lukasenkának.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Lukasenka szeptember 23-i elnöki beiktatása után az európai uniós országok többsége, valamint az Egyesült Államok és Kanada bejelentette, nem ismeri el őt Fehéroroszország legitim államfőjének. Kuleba a múlt héten azt mondta, hogy Lukasenka beiktatása nem jelenti azt, hogy Kijev legitim elnökként fogja elismerni. Válaszul a fehérorosz külügyminisztérium azzal vádolta Ukrajnát, hogy másoktól függ.

A múlt héten Hegyi-Karabah hovatartozása miatt újra kirobbant örmény-azeri konfliktussal kapcsolatosan az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is támogatja Azerbajdzsán területi egységét. "Az ukrán külpolitika egyik alappillére az államok területi integritásának támogatása. Következetesen támogattuk eddig is Azerbajdzsán területi épségét, mint ahogy Azerbajdzsán is támogatta a mi területi integritásunkat a nemzetközileg elismert határokon belül, és ez az elv számunkra változatlan marad" - szögezte le Kuleba.

Kiemelte, hogy a legfontosabb most a konfliktus további fokozódásának megakadályozása, és a vérontás leállítása. Megjegyezte: az ott kialakult helyzet is látványosan tanúskodik arról, hogy a befagyottnak vélt konfliktusok nem befagyottak, újra fellángolhatnak. "Ezek az instabilitás melegágyai Európában, ezért a nemzetközi közösségnek nem szabad megfeledkeznie róluk, rendszeresen kell erőfeszítéseket tennie a megoldásuk érdekében" - tette hozzá a külügyminiszter.

És még nincs vége: árnyékkormány is alakul



Árnyékkormányt alakít Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz elnökjelölt, ellenzéki vezető. Cihanouszkaja szerdán a Telegram üzenetküldő szolgálat csatornáján jelentette be ezt.

A politikus emberi jogi biztosnak "nevezte ki" Harri Pahanjalo fehérorosz jogászt és jogvédőt, a gazdasági reformok irányítója Aljasz Aljahnovics lesz. Pahanyjalo sok éven át ügyvédként emberi jogi kérdésekkel foglalkozott hazájában, ismert újságírókat is védve. Több mint húsz évig a fehérorosz helsinki bizottság elnökhelyettese volt. Aljahnovics, a CASE Belarus nevű gazdasági elemzőközpont elnöke, számos fehérorosz gazdasági reform kidolgozója.

Cihanouszkaja más "árnyéktisztségekről" nem tájékoztatott. Oldalán azt írta, nem elég, hogy Aljakszandr Lukasenka elnök rendszere nem törvényes, de nem is tudja megoldani az előtte álló feladatokat. Ilyen körülmények között nem lehet tétlenkedve nézni azt, ahogy az ország egyre jobban a válságba süllyed. "Éppen ezért, hogy megrendezzük az új választásokat, folytatom a fehérorosz társadalom demokratikus erőinek összefogását szolgáló munkámat" - írta az ellenzéki politikus.

(MTI)