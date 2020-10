Külföld :: 2020. október 18. 16:49 ::

Csupán a koronavírusra való hivatkozással odázta el a gendertörvény elfogadását az olasz jobboldal

Nem tartja elsőrendűnek a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben az úgynevezett gendertörvény parlamenti elfogadását az olasz jobboldal, amely elérte a baloldali kormányerő Demokrata Párt (PD) kezdeményezte jogszabály szavazásának leállítását - jelentette az olasz sajtó vasárnap.

Mario Adinolfi, a Családok népe (PdF) politikai mozgalom elnöke, aki a Demokrata Párt volt politikusaként állt át a családvédő szervezet élére, nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a törvény parlamenti szavazásának leállítása "az első jelentős győzelemnek" számít.

"Az országnak más sürgős problémákkal kell jelenleg szembenéznie: legfontosabbnak a családok segítése számít, hiszen ezek tartják fenn a máskülönben ezer darabra hulló társadalmat. A fiatalokat, időseket, munka nélkül maradtakat, kereskedőket (...) kell segíteni, akiket egyedül a családok által biztosított háló tud megtartani" - hangoztatta Mario Adinolfi.

A jobboldali Liga, Olasz Testvérek (FdI) és Hajrá Olaszország (FI) a gendertörvényként ismert jogszabálycsomag október 22-re kitűzött parlamenti szavazásának leállítását sürgette, amire a képviselőház kormánypárti elnöke maga is igent mondott a rendkívüli egészségügyi helyzetre hivatkozva.

A törvényt kezdeményező Demokrata Párt főtitkára, Nicola Zingaretti közösségi oldalán úgy reagált, mindent megtesznek a "tiszteletet, egyenlő jogokat és méltóságot biztosító" törvény mielőbbi elfogadása érdekében.

A parlament igazságügyi bizottságában nyáron elfogadott törvénytervezetet a PD-képviselő Alessandro Zan - aki maga is az egyik szexuálisan eltévelyedett közösség tagja - dolgozta ki. A jogcsomag egyebek között az ún. "homo- és transzfóbia" elleni bűncselekményeket szabályozza, melyekre jelenleg egy 1993-as törvény vonatkozik. A törvényjavaslatot az olasz katolikus püspöki kar (Cei) is bírálta, úgy ítélve meg, hogy a jogszabály a véleménynyilvánítási szabadságot büntetné. Még a feminista mozgalmak is kritikusnak bizonyultak a törvényben szereplő "nemi identitás" kifejezés bevezetése miatt, mert az eltörli a biológiai nemeket.

Matteo Salvini, a Liga vezetője kifejtette, "mindenki életvitelét tiszteletben tartják, de a gyerekektől el a kezekkel!".

Az Életért és Családért mozgalom tagjainak szombati utcai megmozdulásán Jacopo Coghe alelnök elmondta: "a homofóbia-ellenesség jelszavával egy új, ultravédett kategóriát akarnak létrehozni, miközben a védelem már mindenki számára létezik, és ezzel egy időben a másképpen gondolkodókat sújtják".

"Ha mindannyian egyformák vagyunk, miért kellene egyeseket másokkal szemben még jobban védeni?" - kérdezte Coghe. Úgy vélte, a genderideológia kényszerítésével az ellentétes véleményt vallók gondolati és tömörülési szabadságát vonják meg.

