Külföld :: 2020. október 20. 08:26 ::

Szudán is behódolt Trump zsarolásának - az afrikai arab ország békét köt Izraellel

Szudán nemsokára megkezdi a kétoldali kapcsolatok normalizálására, más szóval a békeszerződés aláírására irányuló előkészítő megbeszéléseket. Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy Washington leveszi Szudánt a terrort támogató országok listájáról, miután Kartúm átutal 335 millió dollárt a terrorizmus amerikai áldozatainak, illetve azok hozzátartozóinak. Egyelőre az nem világos, hogy az Izraellel való békeszerződés fejében az Egyesült Arab Emírségek, Amerika és Izrael mekkora összegű segélyt fizet majd Szudánnak – írja a Jiszráél Há-Jom izraeli és az alghad.com szudáni hírportál.



A szudáni és az izraeli zászló az alghad.com szudáni hírportálon

A vesztét, pontosabban vereségét érző Donald Trump amerikai elnök hivatali idejének valószínűsíthető utolsó időszakában még mindent elkövet Izrael nemzetközi, pontosabban az arab világon belüli minél szélesebb körű elismertetéséért. Ezért volt neki olyan sürgős a két perzsa-öbölbeli arab ország, az Egyesült Arab Emírségek és Báhrájn megbékéltetése Izraellel. Most az az afrikai arab ország, Szudán behódoltatására került sor. Az évtizedeken keresztül polgárháború sújtotta Szudán mostanra súlyos gazdasági válságba került, s ezt kihasználva az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek és Izrael még szeptemberben egymilliárd dolláros gyorssegélyt ajánlott föl cserébe azért, ha Kartúm békemegegyezést ír alá Izraellel.

A zsidó állammal való megbékülésekről szóló tapogatózó megbeszélések a múlt hónapban hirtelen megszakadtak, miután a szudáni fél a beígért pénzbeli „ösztönző” segély összegét túl kevésnek tartotta. Kartúm ezen kívül azt is feltételként szabta, hogy Washington vegye le a terrort támogató országok feketelistájáról. A szudániak azért kevesellték az Emírségek, Izrael és Amerika által beígért egymilliárd (más hírek szerint csak 800 millió) dolláros megbékülési ösztönzőt, mert állításuk szerint a gazdasági nehézségeik leküzdéséhez legalább 3-4 milliárdra lenne szükség. A Szudánból érkező hírek szerint az infláció megállíthatatlannak tűnik, s az alapvető élelmiszerek terén is egyre nagyobb a hiány.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Ábd el-Fattáh el-Burhán szudáni tábornok 2020 augusztusában Kartúmban (fotó: AP)

’Ábd el-Fattáh ’Ábd er-Rahmán el-Burhán tábornok, az arab országot irányító Szuverén Katonai Tanács elnöke küldöttség élén még szeptember második felében nem hivatalos megbeszélésekre az Izraellel nemrégiben békeszerződést aláírt Emírségekbe utazott, ahol helybeli és amerikai politikusokkal a Szudánnak nyújtandó gazdasági, pénzügyi segélyről tárgyalt. A tárgyalás után a szudáni küldöttség egyik tagja a sajtónak elmondta: a megbeszélések eredmény nélkül végződtek, mert az emírségiek és az amerikaiak csupán 800 millió dolláros segélyt, illetve befektetéseket ajánlottak Kartúmnak az Izraellel való békeszerződés aláírása fejében. Az összeget főleg az Emírségek és Amerika fizette volna, míg a szegény Izrael csak 10 millió (!) dollárral kívánt beszállni a lekenyerezési akcióba.

Egyértelmű tehát, hogy a nehéz gazdasági és a jó három évtizedig tartó diktatórikus kormányzás után bizonytalan átmeneti politikai helyzetben levő, s legutóbb még árvizekkel is sújtott Szudánt az Izrael érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartó Donald Trump igyekezett megzsarolni a gazdasági segítséggel. Trump egyébként ugyanezt próbálta eljátszani Szaúd-Arábiával is, mert nemrégiben Rijádra is nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy a sivatagi királyság normalizálja a kapcsolatát Izraellel. Csakhogy Szaúd-Arábia nincs olyan rossz gazdasági helyzetben, mint Szudán, s Rijádnak az iráni szomszédtól sem kell annyira tartania, mint az Izraellel békeegyezményt aláírt Emírségeknek és Báhrájnnak. Éppen ezért Muhámmád Bin ’Ábd el-’Áziz Ál Sza’úd szaúdi trónörökös az udvar zárt ülésén Trump nyomására reagálva állítólag kijelentette, hogy személy szerint ő nem zárkózik el a kapcsolatok normalizálásától, s kis lépéseket hajlandó is megtenni ebben az irányban. Ezzel együtt vezető politikusok Izraelben úgy vélik, hogy a közeli jövőben Szaúd-Arábia nem kíván békeegyezményt aláírni a zsidó állammal.



Ábdulláh Hamdúk miniszterelnök és Ábd el-Fattáh el-Burhán tábornok (fotó: CNN)

Amint említettük, Szudán nem áll olyan jól anyagilag, mint Szaúd-Arábia, így aztán nem lepődtünk meg azon, hogy a zsarolási folyamat nyitányaként Donald Trump tegnap bejelentette: Washington abban a pillanatban leveszi Szudánt a terrort támogató államok listájáról, amikor Kartúm átutal 335 millió dollárt a terrorizmus amerikai áldozatainak, illetve hozzátartozóinak számlájára… (Amely összeget Kartúm nyilván az említett három ország által folyósított segélyből fizeti majd ki – H. J.) Nem sokkal korábban ’Ábdulláh Hamdúk szudáni miniszterelnök Trump twitteres bejelentésére szintén a Twitteren reagált: „Köszönöm szépen, Trump Elnök! Epekedve várjuk, hogy hivatalosan is bejelentse a Kongresszusnak, hogy határozata értelmében Szudán lekerül a terrort támogató országok listájáról, amely állapot Szudánnak már eddig is túl sokba került.”



Ábdulláh Hamdúk miniszterelnök - végül ő is beadta a derekát (fotó: Reuters)

Szudánban hivatalos kormányzati tényezők még tegnap - nem sokkal Trump bejelentése előtt - közölték, hogy miután Amerika leveszi Szudánt a terrort támogató országok listájáról, Kartúm megkezdi a kapcsolatok normalizálásának folyamatát Izraellel. Az Emírségekben szerkesztett El-’Ájn (Forrás - العين) nevű hírportál a fentebb említett szudáni Szuverén Katonai Tanácsra hivatkozva közölte, hogy az eddig ellenzőnek számító ’Ábulláh Hamdúk miniszterelnök is belegyezését adta, hogy Szudán békét kössön Izraellel.

Az eddigi hírekből az nem derül ki, hogy Amerika, az Emírségek és Izrael beleegyezett-e a Szudánnak beígért „békeösztönző” gazdasági segély összegének jelentős mértékű megemelésébe.

H. J. – Kuruc.info