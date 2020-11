Külföld :: 2020. november 1. 19:47 ::

Donald Trump győzelméért fohászkodnak a palesztinokat eláruló arab politikusok

Reklám





Bizonyos arab országok és személyek több millió dollárt adományoztak Donald Trump elnökválasztási kampányának finanszírozására. Az Izraellel nemrégiben békeegyezményt aláírt perzsa-öbölbeli arab országok vezető politikusai arra biztatják az Egyesült Államokban élő muszlim közösségeket, hogy szavazzak a republikánus Donald Trumpra. Az Izraellel legutóbb békeegyezményt aláírt arab országok attól tartanak, hogy Donald Trump választási veresége, illetve Joe Biden győzelme után Washington alapvetően megváltoztatja a Közel-Keleten folytatott politikáját – írja a Jiszráél Há-Jom című hírportál. Mi meg felemlítjük Trump Izrael-imádatának mozgatóit és gyakorlati következményeit.



Donald Trump és Binjámin Netanjáhu (fotó: Reuters)

A Jiszráél Há-Jom című izraeli hírportál értesülése szerint az Egyesült Arab Emírségek, Báhrájn és a többi perzsa-öbölbeli arab ország Donald Trump elnököt támogatják a holnaputáni elnökválasztáson. Ezek az országok arra biztatják az Egyesült Állakban élő „mérsékelt” muszlim közösségeket, hogy ezúttal a körükben nem népszerű republikánus jelöltre, Trumpra adják le szavazatukat. Az izraeli újságnak név nélkül nyilatkozó magas beosztású báhrájni politikus azt is elárulta, hogy Trump választási kampánystábja több millió dollárt kapott muszlim személyektől és bizonyos arab országoktól. A báhrájni politikus azt is elmondta, hogy az általa „mérsékeltnek” nevezett (nekünk lenne találóbb jelzőnk is – H. J.) arab országokban némi aggodalommal tekintenek Trump esetleges választási veresége elé, mert érzésük szerint Joe Biden egészen más közel-keleti politikát folytatna a Közel-Keleten.



Trumpot tapsolják az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közti békeegyezmény bejelentésekor: Brian Hook (ő az egyetlen goj), Avraham Berkowitz, David Friedman, Jared Kushner és Steven Mnuchin (fotó: AP)

Röviden és a teljesség igénye nélkül tekintsük át, miért volt Donald Trump hűséges kiszolgálója a palesztinokat kisemmiző Izraelnek.

A német gyökerű Donald Trump Amerikában zsidók között nőtt föl, s a meggazdagodását eredményező ingatlanpiaci ügyleteiben is ők voltak a természetes partnerei. A Fehér Házban az is nyílt titok, hogy káromkodni leginkább jiddisül szokott. Menyei is zsidók, s így aztán nem meglepő, hogy az elnök unokái középszintű jesivába, azaz zsidó vallásos iskolába járnak. Nem beszélve a zsidó hitre betért lányáról, Ivankáról és annak férjéről, az ortodox zsidó Jared Kushnerről.

Donald Trump a vejét, a zsidó Jared Kushnert nevezte ki legfőbb tanácsadójának, illetve az izraeli-arab megbeszélések irányítójának… A Kushner-házaspár befolyására jellemző, hogy áskálódásuk, illetve határozott követelésük következtében Trump lapátra tette Corey Lewandowski, neves politikai hírmagyarázót, a 2016-os választási hadjárat folyamán legfőbb kampányfőnökét, akinek leginkább köszönhette a győzelmét.



Jared Kushner és Avraham Berkowitz (fotó: Time)

Az Izrael-ügyekkel foglalkozó fehér házi politika két további irányítója, két zsidó ügyvéd, Jason D. Greenblatt és David Friedman. Az utóbbi egyben az USA izraeli nagykövete is. A jesiva nevű talmudiskola végzettje, Avraham Berkowitz ortodox zsidó pedig a Fehér Ház közel-keleti küldötte lett. Nem kevésbé érdekes Walid Phares, az elnök külpolitikai tanácsadójának a személye. Phares Libanonban született maronita keresztény, aki az Izrael iránti határtalan rokonszenvéről ismert a nemzetközi politika világában. Trump környezetéről szólva mindenképpen meg kell említeni még Mike Pence alelnököt és Mike Pompeo külügyminisztert, akik mindketten a Hit Gyülekezetéhez hasonló zsidó- és Izrael-imádó evangéliumi „keresztény” szekta (zsidóimádatuk vetekedik a Hit Gyülekezetével – H. J.) hívei. Amikor választási ígéretéhez híven Trump áthelyezte az amerikai nagykövetséget Tel-Avivból Jeruzsálembe, kijelentette, hogy erre a lépésre az evangéliumi közösség iránti tisztelete késztette.

Donald Trump Amerika részéről egyoldalúan fölrúgta - Binjámin Netanjáhu ráhatására - a nagyhatalmak és Irán közt 2015-ben aláírt, Teherán nukleáris programját felügyelő többoldalú egyezményt, majd folyamatosan újabb és újabb gazdasági, politikai szankciókat léptet életbe Teherán térdre kényszerítésére. De szintén Trump volt az, aki a nemzetközi jogot fölrúgva, az ENSZ-határozatokat figyelmen kívül hagyva cézári nagylelkűséggel „odaajándékozta” Izraelnek előbb a megszállt és bekebelezett Kelet-Jeruzsálemet, majd a szíriai Golán-fennsíkot. Utóbbi nemes gesztusáért Izrael hálából egy majd később felépülő új települést elnevezett Trump-fennsíknak (Rámát Trump – רמת טראמפ ) a Golán-fennsíkon.



David Friedman (balról) és Binjámin Netanjáhu (jobbról) a Trump-magaslat település alapkövének letételekor (fotó: Reuters)

Ahogy közeledett az amerikai elnökválasztás, Trump egy inkább belelovalta magát a nagylelkű juttatások és adományozások folyamatába. Legutóbb, néhány nappal ezelőtt a következőt agyalta ki: a megszállt Kelet-Jeruzsálemben született, amerikai állampolgársággal is rendelkező zsidók útlevelébe mostantól – sőt visszamenőleg is – az amerikai hatóságok azt írják be, hogy a születés helye Jeruzsálem, Izrael. Hogy ez ellentétes a nemzetközi joggal, az amerikai elnököt az nem érdekli.

De a legnagyobb kaliberű, Izraellel kapcsolatos külpolitikai húzása az volt, hogy anyagi vagy biztonsági támogatás beígérésével az elmúlt hetekben a diplomáciai kapcsolatok fölvételét is jelentő békeegyezményt hozott össze a perzsa-öbölbeli Báhrájn, az Egyesült Arab Emírségek és Izrael, valamint az afrikai Szudán is Izrael között. A két perzsa-öbölbeli arab országnak gazdasági segélyre nincs szüksége, viszont rettegnek az Öböl túlsó partján elterülő perzsa nemzetiségű és sí’ita muszlim Irántól.



A Zsidók Trumpért Fb-oldal borítóképe

Az évtizedeken keresztül tartó diktatórikus kormánytól, a több hadszíntéren is folyó polgárháborútól nemrégiben megszabadult, s 2020 augusztusában, szeptemberében pusztító árvizek sújtotta afrikai Szudánt pedig anyagi ígéretekkel bírta rá az amerikai elnök a zsidó állammal való megbékélésre. Meg kell jegyezni, hogy Szudán még egy kicsit kéreti magát, tisztázó megbeszéléseket folytat Izraellel, de végül nyilván Kartúm is beadja a derekát.

Trump tegnap azt mondta, hogy további tíz ország veheti föl a diplomáciai kapcsolatot Izraellel, de erre már csak az amerikai elnökválasztások után kerülhet sor. A jelenlegi elnök újraválasztása bizonytalan - sőt a legtöbb felmérés szerint ez nem is fog bekövetkezni -, amiért az Izraellel legutóbb kibékült arab államok felfokozott izgalommal várják a fejlemények alakulását. Pontosabban, remélik az Izraelt kiszolgáló Donald Trump győzelmét. Velük ellentétben a Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Irán és Irak viszont Trump választási vereségéért szurkol.

H. J. – Kuruc.info