Kína legkevesebb nyolc országból felfüggesztette átmenetileg a külföldiek beutazását

Kína legkevesebb nyolc országból felfüggesztette átmenetileg a külföldiek beutazását az ottani koronavírus-járvány helyzet miatt - derül ki az érintett országokban állomásozó kínai nagykövetségek csütörtöki közleményeiből.

A beutazási korlátozásról szóló tájékoztatást tett közzé Kína franciaországi, olaszországi, oroszországi, indiai és bangladeshi külképviseletei.

Peking hasonló korlátozást vezetett be az Egyesült Királyságra, Belgiumra és a Fülöp-szigetektre csütörtökön.

A korlátozás a hazatérő kínai állampolgárokra nem vonatkozik.

Kína március 28-án, a koronavírus-járvány globális elmérgesedése nyomán vezetett be beutazási tilalmat a külföldiekre vonatkozóan, amely a életvitelszerűen ott élőkre is vonatkozott, emellett a nemzetközi légi járatok számát is korlátozta.

A beutazási tilalom alól későbbi enyhítéseknek köszönhetően kivételt élveznek a diplomaták, illetve gazdasági, tudományos, vagy a járvány elleni küzdelem területén kulcsfontosságúnak ítélt emberek. A korlátozásokat augusztus közepe óta fokozatosan enyhíteni kezdték, lehetőséget adva a beutazásra az érvényes kínai tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek és a családegyesítésre jelentkezőknek.

(MTI)