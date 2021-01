Külföld :: 2021. január 12. 20:21 ::

Pompeo megpróbálja "összealkaidázni" Iránt - hamarosan előkerülhet a tömegpusztító fegyverek jól ismert meséje is

Irán az al-Kaida terrorszervezet "új támaszpontja" - legalábbis Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ezt állította egy keddi washingtoni beszédében.

"Az al-Kaidának most új bázisa van, mégpedig az Iráni Iszlám Köztársaság" - közölte az amerikai diplomácia vezetője az országos sajtóklubban. Hozzáfűzte, hogy ennek eredményeként az Oszama bin Laden által létrehozott "ördögi" terrorista hálózat megerősödőben van. Szerinte nagy veszélyeket rejt magában, ha Washington szemet huny az "Irán-al-Kaida tengely létezése felett".

Pompeo konkrét bizonyítékokkal nem szolgált ugyan a terrorszervezet számára nyújtott iráni menedékhely létére, de első ízben erősítette meg hivatalosan az al-Kaida parancsnoki ranglétrája második emberének nyár végén bekövetkezett halálát. Vagyis a The New York Times című lap titkosszolgálati tisztviselőkre hivatkozó novemberi információját, miszerint amerikai kérésre izraeli ügynökök még augusztusban meggyilkolták Abdullah Ahmed Abdullahot, mozgalmi nevén Abu Mohammed al-Maszrit. Ez utóbbit azzal vádoltak, hogy segített kitervelni az Egyesült Államok két afrikai nagykövetsége elleni 1998-as merényletet. A lap úgy tudta, hogy az amerikai hatóságok évek óta nyomon követték Maszrit és a terrorszervezethez tartozó más társait Iránban. Amerikai hivatalos forrásból mindeddig nem sikerült megerősíteni az értesülést, ezt most Pompeo megtette.

Az amerikai külügyminiszter szankciókat helyezett kilátásba az al-Kaida Iránban tevékenykedő több vezető emberével szemben, és hétmillió dolláros jutalmat ígért annak, aki felfedi az iráni földön működő al-Kaida vezérének, Abd al-Rahman al-Magrebinek a jelenlegi rejtekhelyét.

Pompeo hitet tett a Donald Trump elnök kormányzata által eddig követett politika mellett, amelynek értelmében a "lehető legnagyobb fokú nyomás" alá helyezte Teheránt, például kiléptette az Egyesült Államokat az iráni atomszerződésből, és visszaállította az Irán elleni büntetőintézkedéseket.

(MTI)