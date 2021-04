Külföld :: 2021. április 17. 19:42 ::

Amnesztiát kapott több tízezer mianmari rab

A mianmari katonai junta szabadon engedett szombaton több mint 23 ezer rabot a délkelet-ázsiai országban hagyományosan most ünnepelt Újévhez kapcsolódó közkegyelem részeként, de hírügynökségek szerint valószínűleg kevés olyan demokráciapárti aktivista van közöttük, ha van egyáltalán, akit a február 1-jei erőszakos hatalomátvétel óta börtönöztek be.

A hadsereg a választások utáni új parlament megalakulása előtt pár órával vette át a hatalmat február 1-jén, az államfőt és de facto miniszterelnökként dolgozó Aung Szan Szú Kjí államtanácsost, valamint a kormányzó Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) tömörülés több politikusát őrizetbe vették, és azóta már összesen több mint háromezer embert, aki valamilyen formában tiltakozott a puccs ellen egy aktivistacsoport (AAPP) adatai szerint.

A biztonsági erők a tüntetéseket kíméletlenül eltiporják, már több mint hétszáz embert öltek meg - közölte szintén ez a csoport. Az AAPP számon tartja a letartóztatásokat és a hatalmi erőszakhoz köthető haláleseteket az országban.

A mianmari büntetés-végrehajtás szóvivője közölte szombaton a Reuters hírügynökséggel, hogy a most szabadon engedett rabokat zömmel február 1-je előtt börtönözték be, de vannak néhányan közöttük, akiket utána. Azt, hogy a szabadon bocsátottakat milyen bűncselekményért zárták be, nem tudta megmondani.

Az állami tévében beolvasott közlemény szerint a szabadon engedett több mint 23 ezer ember között 137 külföldi van, akiket kiutasítanak az országból. Vannak olyan rabok, akiknek csak csökkentették a büntetését.

Az AAPP úgy tudja, hogy a hatóságok 832 embert köröznek a tiltakozásokban való részvételük miatt. Közöttük van körülbelül kétszáz olyan ember - színészek, énekesek, más hírességek - akiket azzal vádolnak, hogy felhívásaikkal meg akarták osztani a biztonsági erőket.

A thaiföldi külügyminisztérium szombaton bejelentette, hogy a mianmari katonai kormányt vezető Min Aung Hlaing tábornok is részt vesz a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) jövő heti jakartai csúcstalálkozóján.

Az ASEAN éppen a mianmari helyzet megvitatására ül össze. A hírügynökségi jelentésekből nem derült ki, hogy miért a thaiföldi külügyminisztérium jelentette be a mianmari vezető részvételét a csúcson.

